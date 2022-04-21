أخبار التوك شو.. دينا الشربيني: تعرضت للخيانة مرتين أصعبهما من صديقتي وخايفة أجري عملية تجميل في مناخيري

حلت الفنانة دينا الشربيني، ضيفة على برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، وتحدثت عن تعرضها للخيانة، وتحدثن عن المطرب عمرو دياب.

مفيش خناقة بينّا .. دينا الشربيني : محمد رمضان مش مغرور |فيديو





أكدت الفنانة دينا الشربيني، أنها من محبي النجم محمد رمضان ولا تراه شخصا مغرورا كما يروج البعض.

وقالت: "بحب محمد رمضان جدا وهو بيتعامل مع الناس عكس اللي بيتقال والناس فى الشارع بتحبه، وهو بني ادم كويس ومشوفتش منه أي غرور".

وعلقت الفنانة دينا الشربيني، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، على حقيقة خلافها مع محمد رمضان بسبب تفاوت مساحة الأدوار في مسلسل المشوار، قائلة: "مفيش بيني وبين رمضان أي خناقات وعمري ما بقيس دور مين اكبر مني والمسلسل عبارة عن رحلة".

وأشارت الفنانة دينا الشربيني، إلى أنها ترى طريقة تعامل محمد رمضان الخاصة مع جمهوره وحب الناس له في الشارع، متابعة: "عارفه أنه ممكن بيتقال عليه كده وبيتعامل مع جمهوره بطريقة خاصة، وكل مواقفه معايا جميلة ومشوفتش منه حاجة وحشة".

فين صورتي .. دينا الشربيني في موقف محرج بسبب فوازير رمضان |فيديو





تعرضت الفنانة دينا الشربيني، لموقف محرج جدًا على الهواء، وذلك عندما عرض عليها مجموعة من صور " ياسمين رئيس، و نيليي كريم، و دنيا سمير غانم" وطلبت المذيعة منها مين فى الثلاثة تنفع تعمل فوازير.

وقالت الفنانة دينا الشربيني، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن " فين صورتى المفروض كانت الرابعة".

وردت المذيعة اختاري واحدة من الثلاثة، وتعرضت دينا لموقف محرج، وفى الآخر اختارت دنيا سمير غانم.

دينا الشربيني :"في ناس بتدفع فلوس عشان تتشتم وتشتهر بالكذب"





أكدت الفنانة دينا الشربيني، أنها لا تهتم بتصدر الترند وتؤمن بأن الترند ليس مقياسًا للنجاح، قائلة: "مش بيفرق معايا الترند وهو بيفرق مع ناس تانية ولكن هو مش مقياس النجاح، والترند هوس، وحد قالي من اللي ماسكين ليا السوشيال ميديا أن فى ناس بتدفع فلوس عشان تتشتم وتطلع ترند".

وعبرت الفنانة دينا الشربيني، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن استغرابها بفكرة البحث عن الترند بهذه الطرق الغريبة، مضيفة: "حاجة غريبة انك تدفع فلوس عشان تشتري كذبة وتطلع ترند"، مؤكدة أنها لم تلجأ خلال مشوارها إلى الواسطة.

وأشارت الفنانة دينا الشربيني، إلى أنها لا تدعم الزواج القائم على فكرة المال فقط دون حب، قائلة: "الست اللي تتجوز من غير حب عشان الفلوس ست مش ذكية، لان الفلوس ساعات بتبوظ وده مش معناه إن الفلوس مش مهمة ولكن الحب أحلى حاجة".



دينا الشربيني: تعرضت للخيانة مرتين أصعبهما كانت من صديقتي ..شاهد





كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن تعرضها للخيانة من قبل إحدى صديقاتها، ثم حدثت مقاطعة بيننا.

وأكدت الفنانة دينا الشربيني، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها عندما تتقابل معها تقوم بـ مصافحتها فقط، ولكن لن تعود العلاقة كما كانت.

ولفتت إلى أن الصداقة بين شخصين تكون فى مكانة الأخوة، ولذلك عندما تأتي الخيانة من صديقة تكون صعبة.

وتابعت أنها تعرضت للخيانة من نوع آخر، قائلة "كان هناك شخص ارتبطت به، وحدثت منه خيانة، وتعرضت لمشكلات كثيرة"، معلقة أنها تلجأ للاستماع إلى الأغاني عندما تشعر بمشكلات.

دينا الشربيني: نفسي أعمل عملية تجميل في مناخيري بس خايفة





أكدت الفنانة دينا الشربيني، رغبتها في اجراء عمليات تجميل في أنفها ولكنها تتخوف من فكرة العمليات عموما، قائلة: "هموت واعمل عملية تجميل فى مناخيري ولكن بخاف من العمليات والحقن وفكرة العمليات عموما مخاطرة والناس القريبة مني بيقولوا لي متعمليش".

وأضافت الفنانة دينا الشربيني، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن أصدقاءها المقربين نصحوها بعدم اجراء عمليات تجميل في أنفها وأن هيئتها الطبيعية جميلة، نافية أن يكون طلب منها أي مخرج اجراء عمليات تجميل ولكنها تريد أن تعملها.

وأشارت الفنانة دينا الشربيني، إلى أنها تعلمت الكثير من كل التجارب التي تعرضت لها في حياتها، مؤكدا أنها من الشخصيات التي ترفض فكرة الخيانة، مضيفة: "الخيانة مرفوضة عموما وبكره الكذب عموما".

دينا الشربيني: معرفش أغنية عمرو دياب لـ برج الحوت ليا ولا لأ|فيديو





ردت الفنانة دينا الشربيني، على سبب نفى عمرو دياب بعد الانفصال أن أغنية برج الحوت لها، قائلة: "أنا مسمتعش القصة دي ويمكن يكون حصل ومعرفش فعلا الأغنية ليا ولا لا، وأنا دينا مقدرش اتكلم نيابة عن حد، وعمرو دياب راجل عظيم بحبه جدا واحترمه جدا، وبحاول طول الوقت ابقى انا".

وأكدت الفنانة دينا الشربيني، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها لا تغضب حال ارتباطها بشخص وقام بتشغيل أغنية برج الحوت لها، قائلة: "لو مرتبطة بحد وحصل كده مش هزعل، وأنا حاليا محتاجة أركز في شغلي والحب ملوش خطة".

دينا الشربيني توضح سر أسماء وألغاز "التاتو" المكتوب على يدها





كشفت الفنانة دينا الشربيني، سر أسماء التاتو المكتوب على يدها، قائلة: "تاتو ليلى على اسم ماما وتاتو تاريخ 3/4 لعيد ميلاد بابا وعندي تاتو ثالث اسمه الحياة، وعمري ما غيرته"، مؤكدة أن المشاكل الشخصية التي تتعرض لها لا تؤثر على عملها كفنانة.

وأشارت الفنانة دينا الشربيني، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنها تتمنى أن تقوم بعمل فوازير، موضحة أنها دعمت النجمات دنيا سمير غانم ونيللي كريم وياسمين رئيس عند تقديمهن الفوازير.