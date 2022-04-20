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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب دهسا أسفل عجلات قطار "طنطا_ المحلة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شاب في العقد الثالث من عمره، مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار السكك الحديدية "طنطا _ المحلة" بمحافظة الغربية حال العبور  من مكان غير مخصص للمشاه أمام مستشفى حميات المحلة الكبرى وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام .

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تلقي  اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب على شريط السكة الحديد بمنطقة "الشعبية" منشية البكري بمدينة المحلة متوفيا من جراء صدمه بقطار طنطا المنصورة أثناء مروره بالمحلة الكبرى .

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كما باشرت القيادات الأمنية دورها من خلال الانتقال الي موقع البلاغ وتبين العثور على جثة شاب يدعى "عمر .ا " 25 سنة  متوفيا من جراء الحادث وعبوره لشريط السكة الحديد أثناء مرور القطار وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

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