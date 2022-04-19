وكيل تعليم الغربية يكرم المتفوقين في ورش البيولوجيا الحيوية بطب القوات المسلحة

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، اليوم الطلاب المتفوقين للمرحلة الثانوية من مدارس اللغات، والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM والذين شاركوا في ورش عمل البيولوجيا الحيوية التخليقية، وطرق وأساليب البحث العلمي، والقيادة الفعالة، والولاء والانتماء، والتي تمت بكلية طب القوات المسلحة بالقاهرة، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 21 – 22سبتمبر الماضي.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

كما تم تنفيذها في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم ، وقيادات قوات الدفاع الشعبي والعسكري المتمثل في كلية طب القوات المسلحة، والذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى أبنائنا الطلاب.

وقدم وكيل الوزارة شهادات التقدير لجميع الطلاب المشاركين في ورش العمل، كما قدم الشكر والتقدير لإدارة المدارس الرسمية للغات، وهيئة الإشراف الطلابية، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

جدير بالذكر أن الطلاب المشاركين في ورش عمل البيولوجيا الحيوية التخليقية بكلية طب القوات المسلحة هم: محمود فرج محمد عقل، محمد مختار عباس عمران، نورهان عبد الغنى عبد الوهاب، لينا ايهاب خالد التهامي، آية محمد سعد حربي، عمر محمد السيد طه، يوسف عماد محمد سيد أحمد، ياسمين عمرو محمد رشاد، يوسف ماجد محمد لطفى، من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، أحمد اسامة رمضان ابو طالب، مدرسة الشهيد محمد سمير إدريس المتميزة الرسمية للغات، ريم أحمد شفيق عيسى، مدرسة محمد نجيب الرسمية للغات، حبيبة سامح محمود سعدون، مدرسة الرافعي الرسمية للغات، دارين عبد الغنى عبد الغفار عبد القادر، مدرسة النصر الرسمية للغات، تسنيم على محمد تره، الرسمية للغات بشرق المحلة.

حضر التكريم ولاء صلاح الدين، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بالمديرية، ومديري المدارس المشاركة.

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