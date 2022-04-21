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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأسبوع المقبل..البحث العلمي تعقد ندوة حول أهمية رفع الوعى بتلقي لقاح كورونا

اكاديمية البحث العلمى
اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع هيئة الشراكة بين الاكاديميات IAP أنه سيتم عقد الندوة الافتراضية" Countering Vaccine Hesitancy"  يوم 26 أبريل ، والتى ستناقش أهمية رفع الوعى لدى العامة والجمهور ومخاطبة المخاوف من اللقاح، حيث تعانى بعض البلدان التي يبدو أنها سيطرت على الفيروس من خلال عمليات إغلاق مختلفة موجات جديدة من العدوى.

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توجيه الأبحاث لخدمة المجتمع وخلق شراكات خارج مصر .. وإطلاق تصنيفات جديدة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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البحث العلمي تعقد ندوة "أهمية رفع الوعى ومخاطبة المخاوف من لقاح كورونا"

وأضافت الأكاديمية انهزسيتم أيضا مناقشة انتشار الفيروس بسرعة أكبر مع استمرار المتحورات الجديدة في الظهور، الامر الذى قد يهدد المكاسب التي تحققت من خلال التطعيم وتدابير المكافحة الأخرى، ويسلط تقرير الندوة عبر الإنترنت الصادر عن الشراكة بين الأكاديميات (IAP) الضوء على التوصيات العملية لتحسين امتصاص اللقاحات.


وأوضحت أنه سيلقى المحاضرات كل من الدكتور Toni Gabaldón استاذ علم الجينوم المقارن وعضو لجنة خبراء COVID  فى الهيئة – الدكتور Herman Wasserman استاذ دراسات الاعلام بجنوب افريقيا بينما للمشاركة يجب التسجيل على الرابط التالى: 
https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_3KWy_-YGTlC_Plu3ny27Jg

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الاكاديميات IAP الدكتور Toni Gabaldón Jobs Education الندوة الافتراضية

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