جوزي مسجون ومديون| سيدة تبكي من فرحتها بـ هدية الرئيس السيسي ..شاهد

عرض برنامج " كلام من ذهب " المذاع علي قناة " المحور " حلقة جديدة اليوم لسيدة مع أطفالها ومنهم طفلان لديهما ضمور في المخ.

ومن جانبها قالت السيدة مروة محمد مصطفي ، إنها لديها طفلين يعانيان من ضمور في المخ ولديها بنتين في المدرسة وزوجها مسجون لأنه قام بشراء توك توك ولم يستطيع سداد ثمنه.

وأوضحت السيدة مروة محمد مصطفي باكية ، إنها جلبت أطفالها معها إلي القاهرة من الشرقية حتي يرأف المحامي بحالتها ولكن هذا لم يحدث وطلب مني أتعاب القضية وقيمتها 25 الف جنيه وانا لا املك هذا المبلغ .

وفي ذألك السياق قام مقدم برنامج كلام من ذهب الإعلامي " طارق علام " بسؤالها العديد من الأسئلة وجاوبت عنها وفاجأها بفوزها بمكافأة السيد الرئيس السيسي ، وبكت السيدة من فرحتها.