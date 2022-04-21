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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لعملاق فيفو القادم Vivo X80 Pro

هواتف فيفو
هواتف فيفو

تقترب شركة فيفو الصينية، من الإعلان سلسلة هواتفها الرائدة Vivo X80، بحلول نهاية شهر أبريل الجاري.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، تعتزم شركة فيفو الكشف عن 3 إصدارات ضمن تشكيلة Vivo X80، يوم ٢٥ أبريل المقبل، وعلى الرغم من أن الشركة لم تفصح عن الكثير من التفاصيل حتى الآن، ولكن بعض التسريبات السابقة أكدت أن سلسلة الهواتف الرائدة ستتضمن إصدار X80 و X80 Pro و X80 Pro + .

 

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 المواصفات الكاملة لهاتف Vivo X80 Pro

 

ظهرت المواصفات الكاملة لهاتف Vivo X80 Pro التي أكدت الشائعات السابقة وكشفت عن تفاصيل جديدة، ومن المؤكد أن طراز Pro من سلسلة X80 سيحصل على إمكانات فائقة خاصة من حيث الكاميرا والمعالج.

وسيأتي هاتف فيفو Vivo X80 Pro، بشاشة قياس 6.78 بوصة، من نوع  AMOLED، وجودة عرض 2k، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف Vivo X80 Pro، كاميرا خلفية رباعية، الكاميرا الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة ١.٥٧ بوصة، وكاميرا بدقة ٤٨ ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة ١٢ ميجابكسل، وكاميرا بدقة ٨ ميجابكسل، كما كشفت التسريبات أن الهاتف الجديد من فيفو سيحتوي على كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

ويعمل هاتف فيفو Vivo X80 Pro، بواسطة بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen  1 من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 256 أو 512 جيجابايت.

وسيحتوى هاتف فيفو Vivo X80 Pro، على  بطارية بقوة 4700 مللى أمبير، تدعم العمل مع تقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات، وسيزن الهاتف حوالي 220 جراما ويبلغ سمكه حوالي ٩.١١ ملميتر.
 

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