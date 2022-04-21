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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السفير البلجيكى يبعث رسالة طمأنة من أسوان.. ويشيد بجهود احتواء حادث أبوسمبل

السفير البلجيكى يزور
السفير البلجيكى يزور المعالم الأثرية بأسوان

قام سفير بلجيكا بالقاهرة فرانسوا كورنيه، بزيارة منطقة الكاب الأثرية بأسوان، وذلك فى إطار جولته السياحية التى تهدف إلى بعث رسالة طمأنينة للسائحين البلجيكيين فى مصر، بعد أسبوع من حادث تصادم أتوبيس سياحى بطريق أبوسمبل

وشملت جولة السفير البلجيكى، والوفد المرافق له، تفقد أعمال الحفائر الأثرية للبعثة البلجيكية فى منطقة الكاب شمال محافظة أسوان، رافقهم خلالها الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة. 

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وأكد مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، أن الهدف من زيارة سفير بلجيكا لأسوان هو بعث رسالة طمأنينة إلى مواطنيه فى بلجيكا بأن السياحة فى مصر عامة وأسوان بخير، وأن الحادث الذى وقع لعدد من السائحين بعد تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق أبوسمبل منذ أسبوع هو حادث قدرى ولم يؤثر على الحركة السياحية فى المنطقة. 

وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد أن السفير البلجيكى أشار إلى جهود محافظ أسوان والحكومة المصرية فى توفير الرعاية الطبية للمصابين على أعلى مستوى، وتسهيل الإجراءات اللازمة. 

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة أسوان شهدت يوم الأربعاء الماضى حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق أبوسمبل، مما أدى إلى تفحم الأتوبيس والسيارة، وأسفر الحادث عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

 

السفير البلجيكى يزور المعالم الأثرية بأسوان 
السفير البلجيكى يزور المعالم الأثرية بأسوان 
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