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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الفيوم تنظم أمسية رمضانية.. واستعراض إسكتش "الراجل دا هيجنني"

أحتفالية تعليم الفيوم
أحتفالية تعليم الفيوم بسهرة رمضانية

 

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم الشئون التنفيذية الأمسية الرمضانية بقاعة المسرح بديوان المديرية.

حضر الاحتفال سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، والمهندس حمدي السيد إسماعيل وكيل المديرية، والدكتورة مرفت عبدالعظيم و منة الله سيد  عبدالتواب أعضاء مجلس النواب، والدكتورة منى الخشاب وحاتم المليجي أعضاء مجلس الشيوخ، و أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية بمحافظة الفيوم، وهشام أبو عوف مدير عام الشئون التنفيذية، ومديري عموم ديوان المديرية ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، والعميد معتصم البطاوى مدير أستاد الفيوم الرياضي  ومجلس أمناء المحافظة ، وفريق العمل بالشىون التنفيذية وموجهي الأنشطة والعلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

 

بدأت الأمسية الرمضانية  بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وأوبريت رمضان أقبل لطلاب مدرسة زهراء الأندلس، واستعراض رمضان كريم لطلاب مدرسة العلياء ، وملحمة شعرية في حب رسول الله لطلاب مدرستي لطفي درويش والإسلامية لغات، واسكتش الراجل دا هيجنني لطلاب مدرسة زهراء الأندلس ، واستعراض رمضان في مصر حاجة تانية لطلاب مدرسة الإسلامية لغات ، وفقرة التنورة لفرقة الفنون الشعبية ، وفقرة المسحراتي لطالب بمدرسة الرواد.

 

 

وعلى هامش الاحتفال، تفقدت  سماح معرض منتجات الشئون التنفيذية ويحتوى على معرض الاقتصاد المنزلي والتربية الزراعية والتربية الفنية والتربية الخاصة ، وأشادت بالمستوى المتميز للمعرض.

 

أشادت مدير المديرية بالجهد المتميز المبذول في العمل، وقدمت رسالة شكر وتقدير لجميع القائمين على الاحتفالية، كما قدمت شهادة تقدير لعدد من مديري ورؤساء أقسام المديرية وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل وجهودهم المتميزة في تنظيم الأمسية الرمضانية.

 

 

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الفيوم تعليم ينظم أمسية رمضانية

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