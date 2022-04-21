ألمانيا تعلن وقف واردات النفط الروسية بنهاية العام الجاري

أعلنت ألمانيا أنها ستوقف واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام، وهي أكثر البلدان الأوروبية اعتمادا على الغاز الروسي.

وحسب شبكة "سكاي" البريطانية، قالت أنالينا بيربوك، وزيرة خارجية ألمانيا، إن برلين "تتخلص تماما" من واردات الطاقة من روسيا.

وقالت وزير خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك:"سنخفض واردات النفط الروسية إلى النصف بحلول الصيف وستكون عند 0 بحلول نهاية العام، ثم سيتبعه الغاز"؟ وذلك بعد اجتماع مع نظرائها في البلطيق.

تشتري ألمانيا حاليا ربع نفطها و 40٪ من غازها من روسيا.

وسبق أن قاومت ألمانيا دعوات الاتحاد الأوروبي لفرض حظر سريع على النفط والغاز الروسيين، محذرة من حدوث ركود إذا توقفت الإمدادات فجأة.

وقالت بيربوك إن ألمانيا ستتبع 'خارطة طريق أوروبية مشتركة' لأن 'الخروج الكامل للاتحاد الأوروبي هو قوتنا المشتركة'.

وقد حظرت الولايات المتحدة بالفعل واردات النفط الروسية، في حين قالت المملكة المتحدة إنها ستتخلص منها تدريجيا بحلول نهاية عام 2022.

ولطالما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فرض حظر على جميع واردات الطاقة الروسية التي تمول الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعلى الرغم من العقوبات الاقتصادية الواسعة النطاق التي تستهدف البنوك والأفراد الروس، لا يزال الاتحاد الأوروبي يرسل حوالي 780 مليون يورو يوميا إلى روسيا للحصول على النفط والغاز.

وقرر الاتحاد الأوروبي حظر واردات الفحم الروسي في 7 أبريل، والتي ستدخل حيز التنفيذ في أغسطس.

وقال أرباب الأعمال والنقابات الألمانية إنهم يعارضون حظرا فوريا على واردات الغاز الطبيعي من روسيا، قائلين إن هذا الإجراء سيؤدي إلى إغلاق المصانع وفقدان الوظائف.

وقال مسؤولو طاقة لوكالة "رويترز" إن أوكرانيا تعمل على إقناع الحلفاء الغربيين بنقل شحنات روسيا من الغاز الطبيعي من خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى خط أنابيب أوكرانيا مما يزيد من نفوذ كييف في صراعها مع روسيا.

وقال المسؤولون لرويترز إن القيام بذلك سيجبر روسيا على نقل المزيد من غازها المتجه إلى أوروبا عبر أوكرانيا. ومن شأن ذلك أن يجعل موسكو تدفع المزيد من رسوم العبور التي يمكن أن تساعد الدفاع الأوكراني في زمن الحرب وتردع روسيا عن إلحاق الضرر بخطوط أنابيب الغاز الأوكرانية في غضون ذلك، حسبما قالوا للمشرعين ومسؤولي إدارة بايدن في واشنطن الأسبوع الماضي.