الشربيني يشهد فعالية ريادة الأعمال لفريق شباب يدير بجامعة المنصورة

نظمت مساء أمس الأربعاء الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية وفريق شباب يدير شباب، فعالية حول ريادة الأعمال بمدرج الدكتور مجدى أبو ريان بكلية الهندسة جامعة المنصورة ، هذا وتتم الفعالية على مستوى محافظات الجمهورية فى نفس التوقيت ، بمشاركة شباب وفتيات شباب يدير شباب .

وحضر الفعالية علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، و طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب ، والدكتور صبرى سرايا مدير المركز الجامعي للتطوير المهنى بكلية الهندسة ، والدكتور محمد سويلم مدير ومنسق التدريب فى مركز التطوير المهني ، و أحمد إبراهيم رئيس وحدة الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات ، و عصام رمضان بالإدارة العامة للشباب .

وحاضر فى الفعالية الدكتور أحمد الجنيدى ، و وائل عبد السميع وتناولا مفهوم ريادة الأعمال ، ودور الشباب فى بناء المستقبل بأفكار جديدة ، وافكار مشروعات جديدة ، وتغيير الفكر حول عدم انتظار الفرصة ، واستغلال قدراتهم فى بناء المستقبل ، وعرض قصص النجاح ، ودور وزارة الشباب فى دعم مهارات ريادة الأعمال للشباب .

وجاء تنفيذ هذه الفعالية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي شهد الفعالية على مستوى محافظات الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس ، وتم عمل مداخله من الوزير الذى أشاد بهذه الفعالية حول ريادة الأعمال.

واكد صبحي على دور وزارة الشباب والرياضة فى دعم مهارات الشباب عن طريق عمل اللقاءات والدورات التدريبية لإكساب الشباب المهارات اللازمة لإدارة الأعمال ، والمساعدة فى عمل مشاريع صغيرة للشباب ، وعدم إنتظار التعيين ، وخلق فرص عمل للشباب فى إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالشباب .

وفى نهاية الفعالية حول ريادة الأعمال والتى أقيمت بكلية الهندسة جامعة المنصورة ، قام شباب يدير شباب بالدقهلية باهداء علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية شهادة تقدير ، و طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب ، واهداء المحاضرين شهادة تقدير للدكتور احمد الجنيدى ، و وائل عبد السميع .

يذكر أن هذا الفعالية تأتي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، وبتوجيهات علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ، واشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب ، و طارق دهب مدير عام إدارة الشباب .

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