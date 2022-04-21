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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يشهدان نهائي بطولة سيتي كلوب الرمضانية لكرة القدم

فريق كرة القدم
فريق كرة القدم

كرَّم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، أبطال نهائي بطولة سيتي كلوب الرمضانية لكرة القدم.

 

جاء ذلك بحضور بحضور اللواء طارق محروس، عضو مجلس الإدارة، وهاني عبد المنعم، نائب رئيس قطاع التشغيل، وأحمد الصاوي، مدير فرع سيتي كلوب كفر الشيخ.
 

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ولعب النهائي فريقا «المهندسين» و«على حمود» وفاز فريق المهندسين 2\1، وفاز بالمركز الثالث فريق الجزار، وحصل الفريق الأول على 8 آلاف جنيه، وحصل الفريق بالمركز الثاني 6 آلاف جنيه، وحصل الفريق الفائز بالمركز الثالث على 4 آلاف جنيه.
 

وسيخوض فريق المهندسين مباريات مع 4 فريق أخرى على مستوى فروع نادى سيتي كلوب «طنطا ولشبين والعبور» وقد شارك في الدورة على مستوى الفروع الخمسة 74 فريقاً.

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محافظ كفر الشيخ كرة القدم كفر الشيخ جمال نور الدين المهندسين اللواء جمال نور الدين

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