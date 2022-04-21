يد الزمالك تدعم صفوفها بصفقتين قبل مواجهة الأهلي

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إجراءات ضم شادي خليل لاعب نادي سبورتنج، لضمه إلى القلعة البيضاء.

وقال مصدر داخل الزمالك أن مجلس الإدارة ضم شادي خليل لاعب سبورتنج في صفقة شراء نهائية، على أن يبدأ اللاعب مشواره مع الفريق بمواجهة السوبر الأفريقي أمام الأهلي مايو المقبل، وبطولة أفريقيا أبطال الكؤوس".

وأضاف المصدر "المجلس الأبيض أتم اتفاقه مع عبد الحميد العربي لاعب طلائع الجيش على المشاركة مع الزمالك في لقاء السوبر الأفريقي والبطولة الأفريقية على سبيل الإعارة، على أن يحسم المدير الفني للزمالك موقفه من ضم اللاعب نهائيا خلال الساعات المقبلة".

وحصل فريق اليد بنادي الزمالك على لقب بطولة الدوري بالفوز على الأهلي، فيما خسر لقب الكأس أمام سبورتنج.