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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

رسائل طمأنة من افتتاحات الرئيس..صوامع بسعة 420 ألف طن وحصاد قمح توشكى|صور

الرئيس يأذن ببدء
الرئيس يأذن ببدء حصاد القمح

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، منطقة توشكى بجنوب الوادي، وأعطى الإذن ببدء حصاد القمح، في أراضي توشكى المستصلحة، كما شهد افتتاح عددا من صوامع التخزين الجديدة في عدد من المحافظات بإجمالي سعة 420 ألف طن، وكانت كالتالي:

  • مجمع  الصالحية الجديدة صوامع في الشرقية بسعة 90 ألف طن.
  • صومعة قمح عرب العريقات في القليوبية بسعة  90 ألف طن.
  • صومعة قمح بنى سلامة في الجيزة بسعة 60 ألف طن.
  • صومعة أبى صوير بالإسماعيلية بسعة 30 ألف طن.
  • مجمعات الحمام والخارجة وصان الحجر بسعة 150 ألف طن.

3.65 مليون فدان لزراعة القمح

وخلال المؤتمر، قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن  ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى، وإنه يتم التركيز حاليا على مشروعات التوسع الأفقي للأراضي الزراعية في الدلتا الجديدة وسيناء، والوادي الجديد، موضحا أن قطاع الزراعة يساهم بـ 15% من الناتج المحلي.

وأكد القصير أن الدولة اتخذت إجراءات لدعم محصول القمح عبر حوافز استثنائية وزيادة السعات التخزينية، حيث بلغت مساحة القمح المنزرعة حوالي 3.65 مليون فدان خلال عامي 2020/2022.

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اكتفاء ذاتي من الأرز

من جانبه، قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن استراتيجية توفير السلع الغذائية تشمل ضمان احتياطي لا يقل عن 6 أشهر وزيادة منافذ التوزيع، موضحا أنه يوجد اكتفاء ذاتي من الأرز، أما عن الاحتياطي فيغطي 6 أشهر.

وأكد وزير التموين، أن احتياطي القمح في مصر يغطي حتى يناير المقبل، ويتم توفير حوالي 270 مليون رغيف خبز يوميا رغم كل الظروف العالمية، موضحا أن استراتيجية توفير السلع الغذائية يشمل ضمان احتياطي لا يقل عن 6 أشهر وزيادة منافذ التوزيع.

وأضاف أن السعة التخزينية للصوامع ارتفعت إلى 3.4 مليون طن في 2021.

توسعات زراعة القمح في توشكي

من جانبه، قال اللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنه تم استصلاح وزراعة 220 ألف فدان من القمح بإجمالي إنتاجية 550 ألف طن.

وأضاف أن الجهاز يتعاون مع أجهزة الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية بتوفير مراكز ثابتة ومتنقلة بأسعار مخفضة.

كما أوضح أحد المهندسين أمام الرئيس، خلال جولته في توشكى، أن إجمالى المساحة المنزرعة بلغت 90 ألف فدان، تم زراعة 64 ألف فدان منها قمحا، وطبقا لتخطيط الهيئة الهندسية سيتم إضافة 270 ألف فدان فى أكتوبر هذا العام فى منطقة الريف المصرى، وتم زراعة ما يزيد على 2000 فدان فى هذه المنطقة وبمساحة 29 ألف فدان.

وأضاف أن شرق العوينات مساحتها 180 ألف فدان، تم زراعة 145 ألف فدان منها والمميزة بخلفية صفراء، وتم مضاعفة المساحة المنزرعة، لافتا لوجود تعاون كامل مع وزارة الزراعة فى إدارة التقاوى.

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