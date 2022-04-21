انفجار يستهدف مسجدًا في أفغانستان.. وسقوط عدد كبير من الحرجى

أفادت مصادر أفغانية مطلعة، بأن انفجارا استهدف مسجدا في مدينة مزار شريف، صباح اليوم الخميس.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر أن انفجارا وقع في مسجد سيه ديكان في مزار الشريف بأفغانستان.

وتم نقل عدد كبير من الجرحى إلى المستشفيات، دون معرفة مزيد من التفاصيل.

وجدير بالذكر أنه منذ أن سيطر نظام طالبان على أفغانستان، أصبحت الانفجارات والهجمات أمرًا معتادًا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن "انفجار وقع في ساحة قمبار بالمنطقة الخامسة للشرطة في مدينة كابول".

وقالت وسائل إعلام محلية إن طفلين أصيبا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة.

وفي انفجار وقع في شهر مارس، لقي أربعة أطفال على الأقل مصرعهم في انفجار صاروخ في منطقة شا واليكوت بإقليم قندهار.

