استعدادا للأعياد.. محافظ أسوان يتفقد المنطقة المحيطة بكاتدرائية الأرثوذكس وحديقة فريال

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية استهدفت المرور على المنطقة المحيطة بكاتدرائية الأرثوذكس وحديقة فريال ، رافقه خلالها نائبه أحمد شعبان ، والدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام ، بالإضافة إلى مديرى الجهات التنفيذية والأمنية .

يأتي ذلك من أجل تهيئة الأجواء الاحتفالية وتسخير كافة الإمكانيات أثناء فترة الأعياد المتتالية خلال الأيام القادمة والتى تضم عيد القيامة المجيد وشم النسيم وعيد الفطر المبارك.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل بالشوارع والميادين والمناطق والأحياء السكنية ، وأيضاً داخل وخارج الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن الرحلات الجماعية ، مع إزالة الإشغالات ، ورفع أى مخلفات أو قمامة أولاً بأول من الصناديق والحاويات ، بجانب الاهتمام بدورات المياه العمومية ، ومراجعة أعمدة الإنارة بالشوارع ورفع كفاءتها بالطرق المؤدية للمناطق المحيطة بدور العبادة .

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وأشار عطية إلى رفع كفاءة حديقة فريال وباقى الحدائق والمتنزهات العامة، وخاصة المقاعد والبرجولات الخشبية واللافتات والبانرات والإنارة العامة ، وأيضاً تقليم الأشجار والقضاء على أى تشوهات بصرية ، علاوة على طرح كافيتريا حديقة فريال المطلة على النيل مباشرة ، مع الإسراع فى تركيب 2 نافورة وسط النيل أمام النجع القبلى والبحرى لجزيرة أسوان ، وهو الذى يتزامن معه دراسة إقامة تمثال للأميرة فريال وسط الحديقة .

وكلف محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس والمساجد بمختلف الوحدات المحلية ، وهو الذى يتوازى مع متابعة إنتظام وسير العمل ، ووقف الأجازات ، فضلاً عن تكثيف التواجد المرورى بالمواقف والطرق السريعة والفرعية والميادين العامة لضمان تحقيق السيولة المرورية المطلوبة .

ووجه مسئولى المحليات بالتنسيق مع شرطة المسطحات بتكثيف التوعية والمرور الميدانى لمنع السباحة بمجرى نهر النيل والترع أثناء فترة الأعياد للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ، وخاصة فى الجزر والمناطق التى تشهد ارتفاع معدلات حالات الغرق .

وفى خطوة حاسمة لمواجهة ظاهرة استنزاف الثروة الحيوانية بقيام بعض التجار " المستريحين " بشراء رؤوس الماشية بأسعار مخفضة ونقلها خارج المحافظة أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بمجابهة هذه الظاهرة بكل حزم من خلال إزالة أى تعديات لمبان تستخدم كحظائر لرؤوس الماشية الخاصة بهؤلاء التجار ، وتحرير محاضر مخالفة وإحالتها إلى النيابة العامة .

وأكد عطية على أنه تم التنسيق مع مديرية أمن أسوان لمتابعة ورصد هذه الظاهرة ، والعمل بكل قوة على مجابهتها للحفاظ على الثروة الحيوانية وثبات أسعار اللحوم بالأسواق .

وتنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بإزالة تعدٍ لأحد تجار الماشية بحوض العجمى بالمدينة على مساحة 175 م2 عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض لإستخدام المبنى كحظيرة للماشية ، كما قامت الوحدة المحلية أيضاً بإزالة تعد أخر على مساحة 1050 م2 قام به نفس التاجر على أرض زراعية .

وفى السياق نفسه وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية أو التابعة للرى أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن هناك تعليمات مشددة لكافة المسئولين بالأجهزة المعنية بالمحافظة لإزالة كافة أشكال التعدى أولاً بأول ، ولاسيما التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

إستعداداً للأعياد .. جولة لمحافظ أسوان

إستعداداً للأعياد .. جولة لمحافظ أسوان

إستعداداً للأعياد .. جولة لمحافظ أسوان

إستعداداً للأعياد .. جولة لمحافظ أسوان

إستعداداً للأعياد .. جولة لمحافظ أسوان

إستعداداً للأعياد .. جولة لمحافظ أسوان