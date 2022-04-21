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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ائتلاف نافذة على التعليم: منع الكتب في لجان الثانوية سيوقف الغش المقنن

مؤسس ائتلاف نافذة
مؤسس ائتلاف نافذة على التعليم

استمرارا لمتابعة ردود الافعال حول قرارات امتحانات الثانوية العامة 2022 التي اعلنها مساء امس الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي تابعه الجمع ، رصد موقع صدى البلد وجود من يؤيد قرارات الوزير ، رغم موجة الاعتراضات التي غطت وسائل التواصل الاجتماعي طوال الساعات الماضية.

حيث أثنى مجدى مدحت ولي أمر طالب في الثانوية العامة ومؤسس ائتلاف نافذة على التعليم بقرارات وزارة التربية والتعليم الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة 2022 .

وقال مؤسس ائتلاف نافذة على التعليم : أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 وكذلك جداول امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ، أثلجت صدور الطلاب وأولياء أمورهم ، حيث تمت مراعاة الفواصل الزمنية بين امتحان كل مادة وأخرى

كما أشاد مؤسس ائتلاف نافذة على التعليم بقرار الوزارة الخاص بمنع اصطحاب الطلاب للكتاب المدرسي والتابلت أثناء الامتحانات ، قائلا : هذا القرار صائب جدا لأن بعض طلاب الثانوية اللعامة كانوا يعتبروا الكتاب والتابلت بمثابة وسائل غش مقننة من وجهة نظره .

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امتحانات الثانوية العامة.. الطلاب: "عايزنها أوبن بوك".. والخبراء:ورقيا في صالح الطالب.. ولا يمكن الاستغناء عن الاسئلة المقالية.. وورقة المفاهيم لن تغني عن الكتاب المدرسي

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بتوقيع طارق شوقي.. التعليم تخطر المديريات رسميا بآخر قرارات الثانوية العامة 2022

قرارات هامة بشأن امتحانات الثانوية العامة

  • تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022 يوم الاثنين 20 يونيو 2022 وتستمر حتى الخميس 21 يوليو 2022
  • تكون امتحانات الثانوية العامة 2022 ورقية والاجابة بنظام (البابل شيت)
  • الاسئلة اختيار من متعدد فقط  في جميع امتحانات الثانوية العامة 2022
  • يتسلم الطالب ورقة مفاهيم فقط في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022
  • لا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسة أو التابلت في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022
  • يكون امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية ،التربية الوطنية، الاقتصاد والاحصاء) بلجان مراقبة ومؤمنة وضمن جدول الامتحانات المُعتمد.
  • يؤدى طلاب المدارس الدولية امتحان مواد الهوية القومية طبقاً للجدول المُعتمد بلجان مؤمنة ومراقبة وطبقاً لأرقام الجلوس المُعدة من قبل لجان النظام والمراقبة لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانية العامة.
  • الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) والطلاب المكفوفين يتم امتحانهم اسوة بما هو متبع العام الماضي و طبقاً للجداول المعتمدة.
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