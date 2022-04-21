ائتلاف نافذة على التعليم: منع الكتب في لجان الثانوية سيوقف الغش المقنن

استمرارا لمتابعة ردود الافعال حول قرارات امتحانات الثانوية العامة 2022 التي اعلنها مساء امس الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي تابعه الجمع ، رصد موقع صدى البلد وجود من يؤيد قرارات الوزير ، رغم موجة الاعتراضات التي غطت وسائل التواصل الاجتماعي طوال الساعات الماضية.

حيث أثنى مجدى مدحت ولي أمر طالب في الثانوية العامة ومؤسس ائتلاف نافذة على التعليم بقرارات وزارة التربية والتعليم الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة 2022 .

وقال مؤسس ائتلاف نافذة على التعليم : أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 وكذلك جداول امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ، أثلجت صدور الطلاب وأولياء أمورهم ، حيث تمت مراعاة الفواصل الزمنية بين امتحان كل مادة وأخرى

كما أشاد مؤسس ائتلاف نافذة على التعليم بقرار الوزارة الخاص بمنع اصطحاب الطلاب للكتاب المدرسي والتابلت أثناء الامتحانات ، قائلا : هذا القرار صائب جدا لأن بعض طلاب الثانوية اللعامة كانوا يعتبروا الكتاب والتابلت بمثابة وسائل غش مقننة من وجهة نظره .

قرارات هامة بشأن امتحانات الثانوية العامة