الشوربة المغربى واللحم الضانى.. أكلات بدوية على كل مائدة في مطروح|شاهد

تعد الشربة المغربى واللحم الضانى أشهر أنواع الاكلات التى تميز بدو مطروح والتى تحتل الموائد سواء فى شهر رمضان أو الأفراح أو رحلات الزردة.



ويحرص زوار المحافظة على تناول هذه المأكولات التى تميز محافظة مطروح ويقوموا بزيارة المطاعم ذات الطبيعة البدوية والتى تقدم الأرز الأحمر واللحم الضانى والشوربة المغربى بعد الجلوس داخل مراعيب خصصت لمثل هذه المأكولات .

يقول هانى المنفى طباخ أكلات بدوية أن الشوربة المغربى باللحم الضانى والأرز من أشهر المأكولات بمطروح والتي يتم تجهيزها وتقديمة فى العزومات خاصة فى شهر رمضان بالإضافة إلى تقديمها فى الأفراح والفنادق والمطاعم خاصة مع طلب زوار المحافظة لهذا النوع من المأكولات الذى يتميز بجودته وقيمته الغذائية.

وأوضح أن الشوربة المغربى تختلف عن الشوربة العادية حيث تتميز بطعمها وقيمتها الغذائية وإضافة بعض البهارات مضيفا أن كلمة السر فى الطعم المميز للشوربة المغربى يرجع إلى اللحم الضانى .

وأشار أن اللحم البرقى يتميز بطعم لذيذ بالإضافة إلى خلوه من الدهون مضيفا أنه اللحم الضانى يتم تصنيعه بعدة طرق إما بالشوى أو الطبخ مع الأرز أو المكرونة كما يعد الأرز أحد أشهر المأكولات التى تميز بدو مطروح والذىن قاموا بطهية بعدة طرق مختلفة أشهرها الأرز الأحمر والأصفر والمطبوخ والمعمر وأصبح الأرز يحتل المائدة فى كل بيت بدوى خلال شهر رمضان .

ويقول فرج الجبيهى من أهالى مطروح أن طبيعة البدو تميل الي الهدوء لذلك ياتى المواطنين إلى بعض القرى البدوية والتى تقدم الأطعمة ذات الطابع البدوى كقرية الشلال مضيفا أن من أشهر المأكولات التى يتم تقديمها الشوربة المغربي ولحم الضأن، والمكرونة الجارية أو الأرز بأنواعه الأحمر والأصفر وبعدها يتم تناول الشاى الأخضر والأحمر والذى يتم تجهيزه على الحطب .

واضاف أن الشباب يخرج ايضا إلى رحلات "الزردة"، فى أواخر شهر رمضان فيقوم الأصدقاء بتجهيز كل احتياجاتهم، ويغادرون مرسى مطروح، إلى عمق الصحراء أو الوديان أو على الشواطئ البعيدة ويتم طهى الأطعمة البدوية المميزة والتى لا تكاد تخلو من الأرز باللحم الضانى والشوربة بعد أن يتعاونوا جميعا في تجهيز الأطعمة .

وأشار إلى أن رحلات الزردة لا تقتصر على الشباب فقط فيقوم بها كبار السن مع أصدقائهم فهى بمثابة يوم للترويح عن أنفسهم وإحياء لتراث البادية.

اللحم الضانى

أكلات مطروح البدوية