دينا الشربيني عن انفصال ياسمين رئيس: معندهاش أزمات.. جدعة وعندها إصرار وكلها حياة

أكدت الفنانة دينا الشربيني، أنها من أكبر معجبي النجم كريم عبد العزيز ولا يقدم أعمال عادية ولم تجد شخص واحد لا يحب مشاهدة أفلامه، قائلة: "كل افلام كريم مميزة ومشوفتش حد مش بيحبه أو مش عايز يروح له يتفرج على فيلم".

وعلقت الفنانة دينا الشربيني، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، على سبب انخفاض ايرادات فيلمها مع كريم عبد العزيز البعض لا يذهب للمأذون مرتين قائلة: "مش بفهم في موضوع الايرادات ولكن احنا فى وقت السينما مش بتبقى كاملة العدد سبب اجراءات كورونا".

ورفضت دينا الشربيني، التعليق على أزمة انفصال صديقتها الفنانة ياسمين رئيس، وقالت: "مفيش أزمات عند ياسمين رئيس وهي جميلة ومليش دعوة غير بيا، ولكن هي صاحبة جدعة ووافية جدا، وأنا اعرفها من قبل التمثيل وعندها اصرار وكلها حياة وهي اختي ووقفت جنبي فى حاجات كتير".

