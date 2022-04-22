يا وجع قلب أمهم .. حكاية 3 أشقاء في كليتي الطب والصيدلة ذهبوا للدراسة عادوا جثامين

محافظة دمياط

فاجعة أوجعت قلوب المصريين وليس أبناء محافظة دمياط فحسب وهى مصرع ثلاثة أشقاء من من قريه أم الرزق التابعه لمرك كفر سعد محافظ دمياط ،في حادث مروع في محافظة الإسماعيلية.

كالصاعقة استقبل الأهالي أنباء الوفاة بمزيد من التعجب وعد التصديق والحزن، بفضل ما تركه الأشقاء الثلاثة من ذكريات طيبة لدى الأهالي الذين هرعوا للتأكد من الخبر، والبحث عن الحقيقة التي تمنوا أن لا تكتمل.

كان الأشقاء الثلاثة محمود أحمد محمد عثمان 22 سنة مقيم بكفر سعد بمدينة دمياط، طالب بالسنة الرابعة بكلية طب الأسنان، وآية أحمد عثمان 24 سنة مقيمة بنفس العنوان طالبة في كلية الصيدلة وآلاء أحمد محمد عثمان 19 سنة مقيمه بنفس العنوان طالبة بكلية طب الاسنان، جامعة سيناء، في طريق عودتهم بالأمس إلى مدينة دمياط في سيارة ملاكي بعدما تناولوا الإفطار مع زملائهم، وكان بصحبتهم زميل رابع.

يقول جمال عبد الحى أحد الأهالي إن جميع أبناء القرية تجمعوا عند منزل والد الضحايا الثلاثة أحمد عثمان - محاسب بإحدى دول الخليج - لتفاجئوا بصدق المعلومات الواردة، وتتشح القرية بين لحظات بالسواد وينتشر البكاء والعويل بين الجميع.

وأضاف أن الأشقاء الثلاثة يتمتعون بسيرة طيبه بين أهالى القرية وبين زملائهم والخبر وقع كالصاعقه على الجميع.

تقول حنان السيد أحد أهالى القرية، أن سيدات القرية انتابتهن حاله من الحزن فور سماع الخبر مساء امس ومشاهدة صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك انتابتهم حاله من الحزن الشديد والخدمه من الخبر المفزع.

وتابعت أن الاسرة جميعا تتمتع بسمعة وسيرة طيبة بين الاهالى.

وقال محمد السيد عثمان عم المتوفين: "الخبر جانا على الفيس بوك وكانوا امتحنوا الميد تيرم محمود وآلاء واختهم أية كانت معيدة في كلية الصيدلة ، كانوا من خيرة الشباب".

وتابع ان والد الأشقاء الثلاثة فر مفزعًا للبحث عن جثامين أبنائه واستخلاص إجراءات الدفن وتبعه أهلية القرية وأقربائه.

وفي مشهد مهيب توافد الآلاف على قرية أم الرزق من المدينة والقرى المجاورة منذ الصباح الباكر غير عابئين بمشاق الصيام والحرارة لانتظار الجثامين وتشييعها إلى مثواها الأخير.

وكان قد تلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتعرض سيارة ملاكي قرب قرية جلبانة التابعة لمركز القنطرة شرق وانتقال سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث.



وأسفر الحادث عن وفاة محمود أحمد محمد عثمان 22 سنة مقيم بكفر سعد بمدينة دمياط، طالب بالسنة الرابعة بكلية طب الأسنان، وآية أحمد عثمان 24 سنة مقيمة بنفس العنوان طالبة في كلية الصيدلة وآلاء أحمد محمد عثمان 19 سنة مقيمه بنفس العنوان طالبة بكلية طب الاسنان.

كما أسفر الحادث عن إصابة إصابة محمود الكحلاوي مصطفى 20 سنة، نقل على إثرها إلى مستشفى القنطرة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

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