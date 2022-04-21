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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية : ندعم عملية دبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أمريكا تعلق على إمكانية
أمريكا تعلق على إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في تعليقه على إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الولايات المتحدة تدعم عملية دبلوماسية من شأنها إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال برايس خلال إفادة صحفية: "نحن ندعم عملية دبلوماسية تهدف إلى إنهاء العنف والقتال من خلال الحوار والدبلوماسية. هذا ما نريد أن نراه وما يريده شركاؤنا الأوكرانيون”.

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وأضاف برايس أن أوكرانيا أظهرت منذ فترة طويلة نهجًا جادًا لحل الخلافات مع روسيا، ويعزى عدم إحراز تقدم في هذا الاتجاه في المقام الأول إلى موقف موسكو .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، “رأينا أن موسكو ليست جادة بشأن المبادرات الدبلوماسية فيما يتعلق بأوكرانيا”.

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