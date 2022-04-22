شطة عن إعادة مباراة مصر والسنغال: «مستحيل»

أكد عبد المنعم شطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، انه يتمنى إعادة مباراة مصر والسنغال في محاولة لإنصاف الفراعنة وإعطائهم حقهم، لكن يرى أن هذا الأمر مستحيل من وجهة نظره.

وتابع عبد المنعم شطة في مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة ETC، التقرير الأمني الذي وصل إلى لجنة الانضباط لا يحمل أي شيء ضد الجانب السنغالي، بما يمنح اللجنة فرصة لإصدار قرار بـ إعادة مباراة مصر والسنغال مؤكًدا أن المباراة سارت بشكل طبيعي وتم استكمالها للنهاية.

وأضاف نجم الأهلي السابق، الليزر لم يؤثر على سير المباراة، اللاعبين سددوا الركلات الترجيحية، في حالة سقوط أي لاعب قبل تسديد ركلة الجزاء، وحدوث أي ضرر له، قد يتسبب في إعادة مباراة مصر والسنغال خارج أرض السنغال، لكن اللاعبين سددوا الكرة.

شطة يعلق تدوينة فرج عامر بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال

وأكمل شطة، لم أفهم سبب تدوينة فرج عامر عن إعادة مباراة مصر والسنغال بنسبة كبيرة، يبدو أنه يرغب في أن يكون النجم الأوحد في حالة إعادة المباراة.

وعن مواجهة الأهلي والرجاء المغربي، أكد شطة، أن على الفريق الأحمر فرض شخصيته الهجومية من البداية على الفريق المستضيف، بالإضافة إلى إشراك اللاعبين الجاهزين بدنيًا والقادرين على المنافسة البدينة الكبيرة التي ستشهدها أرضية الملعب.

وأتم تصريحاته، الأهلي فرط من البداية في صدارة مجموعته بالهزيمة أمام صن داونز، وأهدر الكثير من الفرص في لقاء الذهاب، والآن سيعيش لحظات صعبة في المغرب، أتمنى أن يحقق الفوز".