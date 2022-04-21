قبل قرار الفيفا.. نص اللوائح في قضية إعادة مباراة مصر والسنغال

تترقب جماهير الكرة المصرية، قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن طلب مباراة مصر والسنغال في إياب المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم "قطر 2022".

اتحاد الكرة قدم شكوى رسمية إلى الفيفا، وطالب بإعادة مباراة السنغال قياسًا لما تعرضت له البعثة المصرية، من محاولات اعتداء من الجماهير على لاعبي منتخب مصر في السنغال.

وكان منتخب مصر خسر أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة (3-1)، بعدما فاز الفراعنة في الذهاب بهدف دون رد وخسر في الإياب بنفس النتيجة.

ونستعرض لكم خلال السطور التالية ، لائحة الانضباط الخاصة بالفيفا، فيما يتعلق بطلب الاتحاد المصري لكرة القدم، بإعادة مباراة السنغال.

تناولت المادة 16 من لائحة الانضباط المخالفات التي تستوجب العقوبة وتتمثل في محاولة اقتحام الملعب أو إلقاء أي شيء من المدرجات أو استخدام الألعاب النارية والليزر، واستخدام الإشارات والكلمات لنقل رسائل سياسية أو دينية تتعارض مع طبيعة الحدث كمباراة كرة قدم، أو التشويش على السلام الوطني، وكذلك الاضطرابات التي يمكن أن تحيط بملعب المباراة.

ووضعت لائحة الفيفا 4 عقوبات تتعلق بهذه المخالفات، تبدأ بالتحذير والتوبيخ والغرامة وسحب اللقب، وتمتد إلى الإيقاف ومنع المشاركة في أي نشاط متعلق بالكرة، أو لعب المباريات بدون جماهير واللعب خارج أرض الفريق المُعاقب، أو إلغاء النتيجة أو الاستبعاد أو الإعادة، أو خصم النقاط أو النزول للدرجة الأدنى بالنسبة للفرق في المسابقات المحلية، ثم الغرامة التي تتراوح بين 100 ألف إلى مليون فرانك سويسري، مع التأكيد على جواز الجمع بين عدة عقوبات معًا.

وكان عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد أن مسألة إعادة المباراة أمر صعب للغاية ولا تتخذ مثل هذه القرارات إلا في حالات أو مناسبات قليلة.