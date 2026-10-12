القبض على بلطجى هدد الأهالى بسلاح أبيض في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بممارسة أعمال البلطجة على الأهالى والتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض بالغربية.



بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة) وبسؤاله أقر بتضرره من (عاطل) لقيامه بتاريخ 5 / الجارى بممارسة أعمال البلطجة على أهالى المنطقة محل سكنه والتلويح بإستخدام (سلاح أبيض - جنزير حديدى ) والتعدى عليه بالسب.



أمكن ضبط المشكو فى حقه(له معلومات جنائية– مقيم بذات الدائرة) ، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض والجنزير الحديدى المستخدمين فى التعدى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد استعراض القوة وفرض السيطرة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.