محامية ريهام حجاج تختصم بدرية طلبة.. وإحالة شكوى للشئون القانونية بالممثلين

أحالت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية الشكوى التى تقدمت بها محامية الفنانة ريهام حجاج ضد الفنانة بدرية طلبة إلى الشئون القانونية، حيث ستعرض على نائب رئيس مجلس الدولة وهو المختص بالتحقيق فى الشكاوى التى تقدم ضد أعضاء النقابة.

وتقدمت محامية الفنانة ريهام حجاج بشكوى ضد الفنانة بدرية طلبة بعد قيام الأخيرة بالتطاول فى حق الأولى أثناء ظهورها فى أحد البرامج التى تعرض على قناة الشمس، حيث اعتبرت المحامية الشاكية أن ما قالته طلبة هو تطاول غير مقبول فى حق موكلتها الفنانة ريهام حجاج، خاصة وأن ريهام لم تتعامل معها من قبل.

أحدث أعمال ريهام حجاج

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج تخوض سباق دراما رمضان الحالى بمسلسل "يوتيرن"، ويشاركها البطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم توفيق عبد الحميد وعبير صبرى وكريم قاسم وآخرون، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.