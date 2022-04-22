ربيع ياسين: مباراة الأهلي والرجاء صعبة على الفريق المغربي

أكد ربيع ياسين نجم الكرة المصرية السابق، أن مباراة الأهلي والرجاء المغربي، ستلعب على جزئيات بسيطة، مؤكدًا أن الأهلي قادر على التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتابع ياسين في فيديو مصور خاص لـ"بوكس تو بوكس"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة ETC ، الأهلي سيخوض هذه المباراة بأكثر من سيناريو بحكم فوزه في المباراة الأولى، وسيلعب على التعادل أو الفوز.

وأضاف ياسين، المباراة ستكون صعبة بشكل أكبر على فريق الرجاء الذي يرغب في تسجيل الأهداف وعدم استقبال شباكه للأهداف، وهذا الأمر صعب أمام النادي الأهلي.

وأتم نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن الأهلي قادر على حسم التأهل من المغرب، وتحقيق الفوز في هذه المباراة.