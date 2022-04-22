عبد الملك: «معلول وعبد القادر» كلمة السر في فوز الأهلي على الرجاء

أكد أحمد عيد عبد الملك لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أن الثنائي أحمد عبد القادر وعلي معلول هما الثنائي القادر على صنع الفارق في مباراة الأهلي والرجاء.

وتابع عبد الملك خلال وجوده ضيفًا ببرنامج بوكس تو بوكس، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على فضائية ETC، عبد القادر لاعب مهاري وذكي وقادر على مغالطة الظهير الأيمن لفريق الرجاء المغربي، والذي يعاني دفاعيًا بشكل كبير.

وأضاف عبد الملك، علي معلول هو الآخر قد يكون مفتاح لعب مهم للنادي الأهلي خصوصًا في حالة لعب الفريق الأحمر بثلاثي إرتكاز بما يمنح حرية أكبر لمعلول بالتقدم للأمام.

واكمل عبد الملك، قد يكون الثنائي حمدي فتحي وياسر إبراهيم، لهم دور كبير في هذه المباراة، من خلال استغلالهم للكرات العرضية التي قد يكون لها دور مهم جدًا في حسم الفريق الفائز بالمباراة.

وعن عيوب فريق الرجاء المغربي، يرى عبد الملك أن قلبي دفاع الفريق الضيف، والظهيرين هما الثغرات الأبرز التي يجب أن يستغلها النادي الأهلي للعبور إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأتم عبد الملك، أتوقع أن يتأهل الناي الأهلي للدور المقبل، بينما بيراميدز سيسقط أمام مازيمبي، وأخيرًا لا يمكنني تتوقع نتيجة مباراة المصري البورسعيدي ونهضة بركان لأنها مباراة ستكون صعبة للغاية.