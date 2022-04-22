فيوتشر يرفض بيع أحمد عاطف للزمالك بسبب علي ماهر

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن موقف نادي فيوتشر من بيع أحمد عاطف مهاجمه إلى صفوف الزمالك خلال الموسم المقبل.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، الزمالك يرغب في التعاقد مع عاطف في الموسم المقبل بعد المستويات المميزة التي ظهر عليها اللاعب في الموسم الجاري ونجاحه في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.

وأضاف شبانة، إدارة فيوتشر رفضت من الأساس فكرة التفاوض على رحيل أحمد عاطف والتمسك ببقائه مع الفريق خلال الموسم المقبل بناء على رغبة علي ماهر المدير الفني الحالي للفريق.

وأكمل شبانة، أن إدارة فيوتشر لا تفكر في بيع اللاعب في الموسم المقبل من الأساس وتفضل تحقيق أكبر استفادة منه قبل التفكير في قرار بيعه من الفريق.

وكان قد انتقل عاطف إلى صفوف فيوتشر بداية الموسم الجاري من نادي وادي دجلة على سبيل الإعارة قبل أن يقوموا بتفعيل بند البيع النهائي في عقده مع الفريق.