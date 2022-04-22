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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

صدى البلد

أكد وليد العطار، المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، إن قرار مجلس الإدارة سيكون التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية حال عدم توافق قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مع شكوى مصر ضد السنغال.

وقال العطار في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى أحمد شوبير على "قناة أون تايم سبورتس 1"، أن اتحاد الكرة لم يتلق خطابات رسمية من أي جهة بخصوص ملف مباراة مصر والسنغال، موضحا أن كل ما يثار مجرد تكهنات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة أنه على تواصل دائم مع لجنة الانضباط بـ"فيفا" لمعرفة موعد الاجتماع لاتخاذ القرار والفصل في الشكوى التي تقدم بها الجبلاية ضد السنغال، لافتا إلى أن حتى هذا اللحظة لم يبلغهم أحد بشىء.

تترقب جماهير الكرة المصرية، قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن طلب مباراة مصر والسنغال في إياب المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم "قطر 2022".

اتحاد الكرة قدم شكوى رسمية إلى الفيفا، وطالب بإعادة مباراة السنغال قياسًا لما تعرضت له البعثة المصرية، من محاولات اعتداء من الجماهير على لاعبي منتخب مصر في السنغال.

وكان منتخب مصر خسر أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة (3-1)، بعدما فاز الفراعنة في الذهاب بهدف دون رد وخسر في الإياب بنفس النتيجة.

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