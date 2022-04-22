حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 22-4-2022

ارتفاع عن أمس..

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة "الأولى"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 22-4- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وقالت مذيعة القناة إن درجات الحرارة اليوم تشهد ارتفاع 3 درجات عن أمس، فدرجات الحرارة أمس سجلت 26، واليوم تسجل 29 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة :



القاهرة الصغرى 15 والعظمى 29

الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 24



مطروح الصغرى 13 والعظمى 23



شبين الكوم والصغرى 14 والعظمى 28



طنطا الصغرى 13 والعظمى 27



دمنهور الصغرى 14 والعظمى 26





بلطيم الصغرى 13 العظمى 22





السلوم الصغرى 14 والعظمى 23



سيوة الصغرى 12 والعظمى 29



بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 23



دمياط الصغرى 14 والعظمى 24



الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 27



الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 30





العريش الصغرى 13 والعظمى 22



تشهد حالة الطقس، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويظل حالة الطقس ، ليلا، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس ، يكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس، بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

