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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات برفع درجة الاستعداد لاستقبال الأعياد

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية المحافظين برفع درجة الاستعداد القصوي لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق ، والتشديد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حتى لا تزيد أعداد الإصابة بكورونا نتيجة التجمعات .

يأتي ذلك فى إطار استعدادات وزارة التنمية المحلية والمحافظات بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد  ، و شم النسيم  ، و عيد الفطر المبارك .

كما وجه وزير التنمية المحلية بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة الأعياد و التى أعلنها د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

وأشار اللواء محمود شعراوى الى إلغاء الإجازات للقيادات المحلية مؤكداً رفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظات والتأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال إجازة الأعياد ، مع أهمية متابعة مواقف السيارات  " النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص " لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة .

وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية التنسيق الكامل بين كافة القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظات وعلى رأسها الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية ، مشيراً إلى ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها و المخابز و منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للاستهلاك الآدمى، وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، مع التأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .

و اكد وزير التنمية المحلية فتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والتواصل علي مدار أيام العيد مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أى مشكلات أولا بأول.

وجدد اللواء محمود شعراوى التأكيد على أهمية عدم التهاون مع مخالفى الإجراءات الاحترازية لكورونا ، والاستمرار فى الحملات اليومية لقيادات المحليات من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الإلتزام بالغلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والكافيهات التى تقدم الشيشة للمترددين عليها مشيرا إلى أن نواب المحافظين سيقومون بالمتابعة الشخصية بصفة دورية على مدار تلك الفترة فيما يخص تطبيق الاجراءات الاحترازية وتحرير المخالفات لغير الملتزمين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن .

كما وجه وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالاستمرار فى جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن ، مشددا على الأهمية القصوى التى توليها الدولة فى منع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية ، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص، خلال فترة الأجازات ، وطالب شعراوى الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدى بكل حزم وبمنتهى الشدة لتلك الظاهرة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع القيام بجولات ميدانية لقيادات المحليات بالمدن والمراكز والأحياء والقرى لرصد أى مخالفات وإزالتها فوراً .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تتلقى أية شكاوى بشأن عدم الإلتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية أو أى نقص فى السلع و الخدمات على مبادرة " صوتك مسموع " من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo).

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