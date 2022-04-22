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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جولة في المحافظات.. انطلاق التوعية لمبادرة تنمية الأسرة المصرية

محمد الشريف
محمد الشريف

شهدت محافظات الجمهورية أخبارا مهمة، أمس الخميس، ففي محافظة الدقهلية، حيث بحث الدكتور أيمن مختار المحافظ، تنفيذ مشروع المحور المروري الجديد على النيل، امتداد المشاية السفلية بالمنصورة، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من الدراسات والتصميمات اللازمة وإنهاء كل الإجراءات المطلوبة للبدء الفوري في تنفيذ المشروع لخدمة أبناء المحافظة.


وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى  من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي  وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جولة في المحافظات.. انطلاق التوعية لمبادرة تنمية الأسرة المصرية».


واستقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لكمال الأجسام ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي، وجرى مناقشة استعدادات إقامة بطولة دولية لكمال الأجسام خلال الفترة القادمة بالتزامن مع العيد القومي السبعين للمحافظة، وأكد المحافظ تقديم الدعم الكامل حتى تخرج البطولة بشكل مشرف أمام العالم. 


في الغربية، أكد الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي، أنه جرى تحقيق 94% من المستهدف من المبادرة الرئاسية للكشف المبكر على فيروس سي في طلاب المدارس، وتم فحص 98 ألف طالب من إجمالي 103 ألف من خلال 21 طبي. 


وانطلقت الحملة التوعوية لمبادرة تنمية الأسرة المصرية التي تتضمن تنفيذ ورش عمل لتدريب الرائدات الريفيات ومشروع الادخار والاقراض الرقمي والعاملين بالمديريات الخدمية المعنية ببرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة السليمة وذلك في محافظة الشرقية.


وفي شمال سيناء، كرّم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم الطلاب الفائزين بالمسابقة الإلكترونية التي نظمتها إدارة التربية السكانية وبلغ عدد الفائزين في المسابقة 35 طالب وطالبة من إدارات بئر العبد والعريش التعليمية.
 

 

 

الاسكندرية المحور المروري محافظة الدقهلية

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