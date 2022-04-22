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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدء موسم حصاد القمح على مساحة 342 ألف فدان بالوادي الجديد

القمح
القمح

بدأ موسم حصاد القمح في محافظة الوادي الجديد، التي شهدت زراعة 342 ألف فدان، حيث تقترب نسبة التوريد المستهدفة من 750 ألف إلى مليون طن، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية والمستثمرين صغار المزارعين في الوادي الجديد والفرافرة.


عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى ، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي  وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بدء موسم حصاد القمح على مساحة 342 ألف فدان بالوادي الجديد».


وخصصت المحافظة حوافز لصغار المزارعين، بواقع 15 فدان فأقل، وجرى تقديم سلع معمرة وبونات مواد تموينية وغيرها من المميزات، أما المستثمرون الكبار، فإن نسبة توريدهم تفوق 95%. 


وبدأت عمليات الحصاد، وجاري تنفيذ عمليات التوريد للصومعتين؛ شرق العوينات بسعة 60 ألف طن، وصومعة الخارجة بسعة 45 ألف طن، حيث يُتوقع أن تتخطى المليون طن في العام القادم، بعد زيادة المساحات المنزرعة، وسيتم تحفيز المزارعين على زيادة المساحة المنزرعة للقمح، بتوفير التقاوي مجانا وتخفيض في القيمة الإيجارية للأراضي التي يمتلكها صندوق المحافظة.


 

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