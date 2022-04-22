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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 75 طن مخلفات وحملات للتخلص من الكلاب الضالة بالمنيا

إزالة مخلفات وتراكمات
إزالة مخلفات وتراكمات بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا التنسيق مع مديرية الطب البيطري لشن حملات على كورنيش النيل، من أجل التخلص من الكلاب الضالة المنتشرة عليه.

وكلف الدكتور محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية، مسئولي الكورنيش بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري لشن حملات على الكورنيش للتخلص من الكلاب الضالة.

وفي سياق متصل، وجه رئيس المركز رؤساء المجالس المحلية والاحياء بمتابعة أعمال النظافه بالقرى يوميا وبجميع الورادى للقضاء على فيرس كورونا المستجد.

ووجه محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية البرجاية باستمرار أعمال النظافة ورفع 15 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القريه ومن دماريس وصفط اللبن التابعه للوحده المحليه بالبرجايه ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوى حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والاوپئه وخاصة فيروس كورونا.

وفى سياق متصل واصل قسم البيئة بنزلة حسين تحت إشراف أشرف فرغلى رئيس القرية أعمال النظافة اليومية برفع 10 أطنان من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين .

كما واصل قسم البيئة بحى غرب المدينة بمتابعة أعمال النظافه يوميا وبجميع الورادى تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع واروقة الحى ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوى حفاظا على سلامة أرواح المواطنين وللقضاء على فيرس كورونا المستجد.
 

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