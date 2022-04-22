تويوتا تقدم سيارات GR كورولا و GR ياريس بناقل حركة أوتوماتيكي

تقديم سيارة رياضية بناقل الحركة اليدوي يثير ويحمس الكثير من عشاق السيارات والقيادة بشكلها التقليدي القديم، ولكن مع إضافة ناقل حركة أوتوماتيكي (أو CVT ذو التعشيق المستمر) يوسع قاعدة المشترين المحتملين والمهتمين بالسيارة بشكل كبير خاصة لو كانت من الفئة، ولأن تويوتا تدرك وتعي أهمية توافر مجموعات نقل متنوعة ومختلفة لجذب أكبر تشكيلة من العملاء المستقبليين تعمل جاهدة لتطوير ناقل حركة آلي من 8 سرعات لموديلات GR الرياضية مع إعطاء الأولوية لـ "تويوتا جي آر ياريس".

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وفقا لموقع "موتور ترند"، أفادت Car Watch إحدى الصحف اليابانية ،، أن تويوتا تختبر حاليًا محركًا أوتوماتيكيًا من ثماني سرعات في موديلها تويوتا Yaris GR من خلال تحدي "سباق رالي تويوتا جازو"، كما أنه خلال الأسابيع الماضية عندما كشفت العلامة التجارية اليابانية عن تويوتا GR Corolla موديل 2023، نوهت "تويوتا" أنها منفتحة بشأن إمكانية تطوير علبة تروس أوتوماتيكية للسيارة الشهيرة. حيث أنها تطرح كل من "جي آر ياريس" و "جي آر كورولا" بناقل حركة يدوي في الأسواق العالمية.

بالنظر إلى التشابه الكبير بين مجموعات النقل في كلا من تويوتا جي آر ياريس و تويوتا جي آر كورولا وبالتالي مخرجات القوة ، إذا كانت تويوتا بالفعل تتجه لتقديم تويوتا GR Yaris بناقل حركة أوتوماتيكي للاستهلاك العام ، فمن المؤكد أنها ستطرح أيضا تويوتا GR Corolla هي الأخرى بناقل حركة آلي، ويأمل محبي العلامة التجارية أن يكون ناقل الحركة الآلي أفضل أداء من الذي طرحته في تويوتا جي آر 86 ذو الست سرعات الذي اشتكى منه قطاع كبير من العملاء ومن طريقة نقله بين السرعات السيئة.

