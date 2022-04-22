نشرة البرلمان.. مشروع قانون جديد يحدد شروطا للزواج وعقوبات تصل للسجن حال تخزين واحتكار القمح

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:
برلماني: إنهاء قوائم الانتظار يرفع الأعباء المادية والنفسية عن المرضى غير القادرين
الشيوخ: إجراء أكثر من مليون جراحة لإنهاء قوائم الانتظار إنجاز غير مسبوق
تضامن النواب: علينا جميعا مسئولية كبرى في مواجهة غول الزيادة السكانية
كشف طبي ودورات تأهيلية.. مشروع قانون جديد يحدد شروط للزواج
عدم التنحي عن الدفاع قبل توفير البديل الأبرز.. اعرف واجبات المحامين وفقا للقانون
مع بدء موسم الحصاد.. احذر تخزين واحتكار القمح.. عقوبات تصل إلى السجن
13 ساعة عمل |حصاد مجلس النواب من 17 لـ 21 ابريل 2022 ..الموافقة علي 50 تقرير و19 مشروع قانون وإحالتهم للجان المختصة
لسهولة التوريد.. الزراعة: زيادة نقاط الاستلام إلى 450 بالقرب من الفلاحين..ونواب:سيساهم فى عدم إضاعة وقت فى تسليم القمح..وسيؤمن احتياجات الدولة حتى نهاية العام