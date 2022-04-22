نشرة البرلمان.. مشروع قانون جديد يحدد شروطا للزواج وعقوبات تصل للسجن حال تخزين واحتكار القمح

لسهولة التوريد.. الزراعة: زيادة نقاط الاستلام إلى 450 بالقرب من الفلاحين..ونواب:سيساهم فى عدم إضاعة وقت فى تسليم القمح..وسيؤمن احتياجات الدولة حتى نهاية العام