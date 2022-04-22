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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الرياضة حياة..

انطلاق التصفيات النهائية للدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية

صدى البلد

انطلقت فعاليات التصفيات النهائية من منافسات الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية التى تنفذها الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالادارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

جاءت الدورة تحت شعار "الرياضة حياة"، وتم تنفيذها على مستوى جميع المحافظات خلال شهر رمضان المُعظم بمشاركة نحو ٤٠ ألف من الشباب والفتيات في المرحلة العمرية تحت 18 عاماً، وأقيمت المنافسات مع بداية شهر رمضان الكريم في الأندية والساحات والاحياء الشعبية بالمحافظات.

وتقام المرحلة النهائية في فرع نادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة خلال الفترة ٢٢-٢٥ إبريل الجارى.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد شهد فعاليات قرعة الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية التى أقيمت بنادى النادى بمدينة ٦ أكتوبر، وأسفرت القرعة عن المجموعة الأولي وتضم "شمال سيناء ، سوهاج ، أسوان ، البحر الأحمر" ، والمجموعة الثانية " مرسي مطروح ، جنوب سيناء ، بني سويف ، الفيوم"، والمجموعة الثالثة "أسيوط ، السويس ، نادي النادي 2 ، قنا"، والمجموعة الرابعة "الأقصر ، الوادي الجديد ، نادي النادي 1 ، المنيا".

وتتضمن منافسات البطولة كرة القدم بنين، وتنس الطاولة فتيات، وكرة اليد بنين".

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