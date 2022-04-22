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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان تحصل علي أول شهادة تتعلق بالهيدروجين والأمونيا الخضراء

سلطنة عمان - ارشيفي
سلطنة عمان - ارشيفي

كشفت شركة تي يو في راينلاند الدولية والمتخصصة في خدمات الفحص أنها قامت بإصدار أول شهادة تتعلق بالهيدروجين والأمونيا الخضراء وذلك لمشروع ضخم تعتزم شركتا سكاتك النرويجية، وأكمي الهندية بناءه في سلطنة عمان بسعة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء في الدقم.

وتفيد الشهادة الصادرة إن المشروع يُطبق جميع المعايير اللازمة، وأن الأمونيا والهيدروجين اللذين سيتم إنتاجهما لديهما مستويات أقل بكثير من الغازات المسببة للاحتباس الحراري من الهيدروجين التقليدي أو الوقود الأحفوري.

وعلقت تي يو في راينلاند في البيان الذي نشرته على موقعها الإلكتروني أن الشهادة سوف تدعم مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا، وذلك ضمن توجه سلطنة عمان لأن تلعب دورًا محوريًا في هذه الصناعة.

وعلق راجات سيكساريا ، الرئيس التنفيذي لشركة أكمي قائلا : نحن فخورون بالحصول على أول شهادة الهيدروجين الأخضر في العالم الأمر الذي سيعزز من قدرتنا على تلبية احتياجات الأسواق الدولية في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا ومنطقة آسيا لتوريد الأمونيا الخضراء.

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