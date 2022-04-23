فئة جديدة بالسوق المصري من تويوتا فورتشنر موديل 2023 .. تفاصيل

تعتبر السيارة تويوتا فورتشنر واحدة من اشهر الاصدارت بالسوق المصري والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، بينما تعزز تلك النسخة من تواجدها بعد ان كشفت شركة تويوتا عن تقديم فئة جديدة تحمل اسم SPORT.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

تعتمد الفئة الجديدة SPORT من تويوتا فورتشنر موديل 2023 على عجلات رياضية 18 بوصة، واضاءة تعمل بتقنية LED، وصادم أمامي رياضية، مع شبكة هوائية متعددة الفتحات، ومصابيح امامية مطورة، بالاضافة إلى تجهيزات قياسية مثل مرايات جانبية كهربائية باشارات ضوئية، وحساسات حركة، وكاميرا، إلى جانب منظومة الحماية.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

وتقدم السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بقياسات هيكلية بلغت 4795 مم للطول، وبعرض يبلغ 1855 مم، و 1835 مم للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2745 مم، وخزان وقود يتسع لـ 80 لترًا، ووزن كلي يصل إلى 2650 كيلوجرام.

وتأتي السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بمحرك 163 حصانا، 2700 سي سي، مع 245 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يعمل عبر منظومة الدفع الخلفي للعجلات، يجعل السيارة تنطلق من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 12.4 ثانية.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

بينما تأتي الفئة الثانية والثالثة الجديدة بمحرك سداسي الاسطوانات طراز V، بسعة 4000 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 234 حصانا، و 376 نيوتن/متر من عزم الدوران، قادر على التسارع من وضع السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9.4 ثانية، مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

أسعار السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023

الفئة الأولى SMART تويوتا فورتشنر موديل 2023 بقيمة قدرها 890 الف جنيه.

الفئة الثانية ELEGANCE تويوتا فورتشنر موديل 2023 بقيمة قدرها ميلون و 40 الف جنيه.

الفئة الثالثة SOPRT تويوتا فورتشنر موديل 2023 بقيمة قدرها مليون و 70 الف جنيه.