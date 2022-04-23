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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

505 أيام.. قصة أطول إصابة مريض بـ كورونا حتى الوفاه في بريطانيا

مريض بفيروس كورونا
مريض بفيروس كورونا

كشف أطباء المملكة المتحدة عن توثيق أطول إصابة تم تسجيلها لكوفيد-19، وكانت لمريض تلقى العلاج إذ أصيب بعدوى فيروس كورونا لفترة أكثر من 16 شهرا، أو 505 أيام.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، كان الشخص الذي لم يذكر اسمه يعاني من أمراض أخرى وتوفي في المستشفى في عام 2021، وويقول الاطباء في لندن إن الإصابات المستمرة لفترة طويلة لا تزال نادرة.

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ويتخلص معظم الأشخاص من الفيروس بشكل طبيعي، لكن هذا المريض كان يعاني من ضعف شديد في جهاز المناعة، ويقول الخبراء إن العدوى المزمنة مثل هذه تحتاج إلى الدراسة لتحسين فهمنا لـ كوفيد-19 والمخاطر التي يمكن أن تشكلها.

أصيب المريض بفيروس كوفيد-19 لأول مرة في أوائل عام 2020. ظهرت عليه أعراض وتم تأكيد العدوى باختبار تفاعل البوليمرات للفيروس، وظل يتردد على المستشفى لفترة وصلت إلى 72 أسبوعا متتاليا من أجل الفحوصات الروتينية والرعاية.

ويقول الأطباء، إن التحليل المعملي أظهر أنها نفس العدوى المستمرة ، وليس عدوى جديدة، ولم يستطع المريض التخلص من العدوى ، حتى بعد تناول الأدوية المضادة للفيروسات، وهذا يختلف عن "كوفيد الطويل" ، حيث تستمر الأعراض بعد زوال العدوى .

وأحد الأطباء الذين سيقدمون النتائج في مؤتمر طبي، وهو المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية - هو الدكتور لوك بلاجدون سنيل.

وتابع: "كانت هذه اختبارات مسحة من الحلق وكانت إيجابية في كل مرة، ولم يكن لدى المريض اختبار سلبي لمرة واحدة، ويمكننا أن نقول إنها كانت عدوى مستمرة لأن التوقيع الجيني لها، والمعلومات التي حصلنا عليها من تسلسل الجينوم الفيروسي، كان فريدًا وثابتًا لذلك المريض ".

يقول الباحثون إن العدوى المطولة نادرة ولكنها موجودة، لأنها قد تؤدي إلى ظهور سلالات جديدة من كوفيد-19، على الرغم من أن هذا لم يحدث في هذه الحالة، أو غيرها من الأنواع التي درسوها.

وأضاف الدكتور سنيل: “الفيروس لا يزال يتكيف مع المضيف البشري عندما يصاب الناس لفترة طويلة. قد يوفر فرصة لكوفيد-19 لتكوين طفرات جديدة”.

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