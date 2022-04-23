محمد عفيفي: السينما تاريخ مصر في القرن العشرين.. فيديو

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إنني لست قلقا على ضياع الهوية الوطنية، لافتا إلى أن الشخصية المصرية تستطيع التكيف مع المتغيرات.



وأضاف "عفيفي"، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "السينما والدراما غاية الأهمية للحفاظ على التاريخ والهوية المصرية"، لافتا: "السينما تاريخ مصر في القرن العشرين".

وأوضح: "الشخصية المصرية تحافظ على ثوابتها حتى مع التغيرات التي تطرأ عليها"، مردفا: "نستطيع قراءة تاريخ مصر من خلال الدراما".