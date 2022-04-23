عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعباءة ناعمة.. لجين عمران تتألق في أحدث ظهور لها

لجين عمران
لجين عمران

حرصت الإعلامية  السعودية لجين عمران مشاركة متابعيها صورة جديدة مع الإعلامية رحمة رياض خلال استضافتها في برنامجها، وقامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حيث ظهرت لجين عمران بإطلالة ناعمة وساحرة.

 

تفاصيل إطلالة لجين عمران

 

وظهرت لجين عمران في الصورة مرتدية عباءة باللون الأبيض وبأكمام طوية وتصميم مختلفة، وبعض الأكسسورات اللامعة من الاكتاف والرقبة، ويتوسطه حزام باللون الذهبي حول خصرها، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.
 

من الصحراء.. لاميتا فرنجية تتألق في أحدث إطلالة

ريهام سعيد تخطف أنظار متابعيها بـ إطلالة جديدة لها.. شاهد


وأكملت لجين عمران إطلالتها بترك خصلات شعرها منسدلا على ظهرها واكتافها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

 



واختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الأحمر القاتم، مع وضع الآي لاينر والماسكرا والكحل الأسود و والأي لاينر بألوان ناعمة تبرز من جمال عينيها.
 
ولم تتكلف لجين عمران في ارتداء الاكسسوارات، حيث قامت بإختيار قرطين ناعمين واسورة باللون الذهبي ، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وساحرة.

 

حياة لجين عمران الأسرية

 

ولدت لجين عمران في 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب"، وهي أخت الفنانة أسيل عمران.

وشهدت مدينة الجبيل شرق السعودية ميلاد لجين عمران، وشقيقتها الصغرى هي الممثلة والمغنية أسيل، وتزوجت بسن صغيرة من والد أبنائها سمير وجيلان لكنها انفصلت بعد إنجابهم، بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات في «البنك السعودي الهولندي».

 

مسيرة لجين عمران العملية

 

وانتقلت عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

وعملت عمران في تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.

وقدّمت لجين عمران أمسيات شعرية في  مهرجان الدوحة الثقافي عام 2005، ومهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، حيث كرمت في كلا المهرجانين.

ومارست لجين عمران مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة ثابتة مثيرة للجدل في إحدى المطبوعات السعودية، واختيرت من قبل «دار الصدى الإماراتية» كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، كأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة "زهرة الخليج".

 

لجين عمران إطلالة لجين عمران حياة لجين عمران مسيرة لجين عمران beauty and personal care

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

بشرى خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم 22 / 4 / 2022

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

على معلول يهدر هدف التعادل لـ الأهلي أمام الرجاء من ركلة جزاء بقرار الـ var

السعودية تشهد ظاهرة فلكية غريبة ترى بالعين المجردة

موضوعات متعلقة

تناولت علبة دواء كاملة.. لجين عمران تكشف محاولتها الانتحار بسبب زوجها الأول

السعودية.. لجين عمران بفستان ناعم تخطف الأنظار على إنستجرام

السعودية.. لجين عمران بعباءة أنيقة على إنستجرام

السعودية .. لجين عمران بفستان أنيق في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

الأهلي يتعادل مع الرجاء المغربي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .. صور

الزمالك يكتسح الأهلي 3–0 ويقترب من حصد لقب كأس مصر لرجال الطائرة

الأهلي يهزم الجزيرة في أولى لقاءات نصف نهائي دوري سوبر السلة

ولا حتى أسبوع .. ميد فيديف: الغرب لن يصمد بدون الغاز الروسي

صاعقة رعدية تضرب قطيعاً من الإبل في السعودية

مرصعة بالألماس بالكامل.. الشرطة تعيد ساعة أمير خان المسروقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكحك بسكر زى المحلات .. إليك 6 وصفات مختلفة

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

فيديو

حسن عسيري يتقاضى 450 ألف دولار في حلقة رامز جلال |فيديو جراف

تصريحات مثيرة للجدل.. هل يغادر محمد صلاح ليفربول.. فيديو جراف

الثقافة الجنسية مهمة .. أبرز تصريحات دينا الشربيني في «حبر سري»

هرقص لغاية ما أموت.. أبرز تصريحات فيفي عبده «في العرافة»

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ