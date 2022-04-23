بعباءة ناعمة.. لجين عمران تتألق في أحدث ظهور لها

حرصت الإعلامية السعودية لجين عمران مشاركة متابعيها صورة جديدة مع الإعلامية رحمة رياض خلال استضافتها في برنامجها، وقامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حيث ظهرت لجين عمران بإطلالة ناعمة وساحرة.

تفاصيل إطلالة لجين عمران

وظهرت لجين عمران في الصورة مرتدية عباءة باللون الأبيض وبأكمام طوية وتصميم مختلفة، وبعض الأكسسورات اللامعة من الاكتاف والرقبة، ويتوسطه حزام باللون الذهبي حول خصرها، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.





وأكملت لجين عمران إطلالتها بترك خصلات شعرها منسدلا على ظهرها واكتافها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.





واختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الأحمر القاتم، مع وضع الآي لاينر والماسكرا والكحل الأسود و والأي لاينر بألوان ناعمة تبرز من جمال عينيها.



ولم تتكلف لجين عمران في ارتداء الاكسسوارات، حيث قامت بإختيار قرطين ناعمين واسورة باللون الذهبي ، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وساحرة.

حياة لجين عمران الأسرية

ولدت لجين عمران في 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب"، وهي أخت الفنانة أسيل عمران.

وشهدت مدينة الجبيل شرق السعودية ميلاد لجين عمران، وشقيقتها الصغرى هي الممثلة والمغنية أسيل، وتزوجت بسن صغيرة من والد أبنائها سمير وجيلان لكنها انفصلت بعد إنجابهم، بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات في «البنك السعودي الهولندي».

مسيرة لجين عمران العملية

وانتقلت عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

وعملت عمران في تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.

وقدّمت لجين عمران أمسيات شعرية في مهرجان الدوحة الثقافي عام 2005، ومهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، حيث كرمت في كلا المهرجانين.

ومارست لجين عمران مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة ثابتة مثيرة للجدل في إحدى المطبوعات السعودية، واختيرت من قبل «دار الصدى الإماراتية» كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، كأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة "زهرة الخليج".