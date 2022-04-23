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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق احتفالات إقليم القناة وسيناء بقصر ثقافة العريش

نشاط فني لفرع ثقافة
نشاط فني لفرع ثقافة شمال سيناء

انطلقت الليلة احتفالات إقليم القناة وسيناء الثقافي بعيد تحرير سيناء والعيد القومي لمحافظة شمال سيناء ، والتي أقيمت على قصر ثقافة العريش ، وذلك بحضور أسامة الغندور السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء نائبا عن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، الدكتور شعيب خلف أمين عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأشرف المشرحانى رئيس فرع ثقافة شمال سيناء .. الى جانب شعراء واعلاميين وصحفيين وأدباء من القاهرة والاسماعيلية والسويس وبور سعيد وشمال سيناء.

 

الفنون الشعبية


وأعلن أشرف المشرحانى رئيس فرع ثقافة شمال سيناء أنه تم عرض لفرقة السويس للآلات الشعبية ، فرقة بور سعيد للفنون الشعبية ( أطفال ) ، وفرقة العريش للفنون الشعبية .. الى جانب أمسية شعرية للأدباء خلال الفترة من غد الجمعة حتى الاثنين القادم .
وأضاف محمود حنفي وكيل فرع ثقافة شمال سيناء أن الاحتفالات مستمرة حتى يوم الاثنين القادم .. مشيرا الى أنه من المقرر غدا السبت عرض لفرقة بور سعيد للفنون الشعبية ( أطفال ) ، وعرض آخر لفرقة السويس للآلات الشعبية .. ثم محاضرة بعنوان : أبطال أكتوبر ، ومحاضرة أخرى بعنوان : الرعاية الصحية لأهالي شمال سيناء ويحاضر فيها وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء .
وتبدأ عروض يوم الأحد القادم بعرض لفرقة السويس للآلات الشعبية ، أمسية شعرية ، ومحاضرة بعنوان : الرعاية الاجتماعية لأهالي شمال سيناء ويحاضر فيها مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة .
ويختتم برنامج الاحتفال يوم الاثنين القادم بعروض لفرقتى بور سعيد للموسيقى العربية والسويس للآلات الشعبية ، أمسية شعرية ، ومحاضرة بعنوان : أهمية الرعاية التعليمية بسيناء ويحاضر فيها وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة .
وأشار الى أن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة الثقافـة برئاسة الدكتورة  إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافي والفكري ولتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين في كافة المجلات الثقافية والفنية ، وذلك بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة ، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل رئيس الإقليم، ومن خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى رئيس الفرع .

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