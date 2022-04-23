تراجع طفيف.. أسعار الذهب اليوم السبت 23 -4- 2022| فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية رشا مجدي ، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 23 -4-2022.

أسعار الذهب في مصر

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 930 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1085 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 1240 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8680 جنيها.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب في مصر الجمعة 22-4-2022، بشكل كبير بنحو 35 جنيها في الجرام الواحد، ليواصل بذلك الارتفاع بنحو 75 جنيها خلال أسبوع، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بنحو 1095 جنيها للجرام خلال التعاملات.