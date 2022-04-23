عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تراجع طفيف.. أسعار الذهب اليوم السبت 23 -4- 2022| فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية رشا مجدي ، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 23 -4-2022.  

أسعار الذهب في مصر
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 930 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1085 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 1240 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8680 جنيها.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب في مصر الجمعة 22-4-2022، بشكل كبير بنحو 35 جنيها في الجرام الواحد، ليواصل بذلك الارتفاع بنحو 75 جنيها خلال أسبوع، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بنحو 1095 جنيها للجرام خلال التعاملات.

الذهب اسعار الذهب توك شو برنامج صباح البلد سعر جرام الذهب عيار 18

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

بشرة خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم 22 / 4 / 2022

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

دعاء ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان..7 كلمات للمغفرة وقضاء الحاجات

ترشيحاتنا

فرنسا تدخل الصمت الانتخابي.. ساعات أخيرة قبل خيار حاسم

رغم وقف التراخيص.. تجديد المراكب السياحية الكبيرة خطر على الشعاب المرجانية

موتورولا تطرح أحدث هواتف 5G بمواصفات وأسعار منافسة

كيفية صلاة قيام الليل والتهجد في ليلة القدر.. عدد ركعاتها ووقتها وفضلها

قتيل وأضرار مادية إثر وقوع زلزال في البوسنة

شعراوى: إطلاق 6 مبادرات لوحدات تكافؤ الفرص لتمكين المرأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روجينا ونجوم مسلسل انحراف يحتفلون بنجاحه في صدى البلد.. صور

شارك بصورك.. العالم يحتفل بـ يوم الأرض على طريقة ناسا

أنبتت بعد 7 سنوات.. ما هي زهرة الجثة النادرة وسبب التسمية بهذا الاسم

حنان ماضي: لبست الحجاب بسبب كورونا.. وأم كلثوم احتضنتني ومنحتني 5 جنيهات

فيديو

حنان ماضي: لبست الحجاب بسبب كورونا.. وأم كلثوم احتضنتني ومنحتني 5 جنيهات

كنت بموت .. حنان ماضي ترتدي الحجاب وتعلن موقفها من الغناء| تفاصيل

حسن عسيري يتقاضى 450 ألف دولار في حلقة رامز جلال |فيديو جراف

تصريحات مثيرة للجدل.. هل يغادر محمد صلاح ليفربول.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ