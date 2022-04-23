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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: فتح مطار صنعاء غدا خطوة مهمة في تنفيذ الهدنة اليمنية

الامم المتحدة
الامم المتحدة

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن فتح مطار صنعاء غدا الأحد أمام أول رحلة يعد خطوة مهمة في تنفيذ الهدنة التي تم التوصل إليها مؤخرا في اليمن.


وأوضح دوجاريك - وفقا لقناة (اليمن) الإخبارية، اليوم السبت - أن "نجاح الرحلة الأولى عبر مطار صنعاء يعتمد على التزام الأطراف بالتسهيلات المستمرة، وفقا لاتفاقية الهدنة المعلنة في اليمن".. مشيرا إلى أن "تلك تسهيلات من شأنها تضمن زيادة الرحلات عبر المطار الدولي المغلق أمام الطيران التجاري منذ ست سنوات".


ولفت إلى أن "المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبرج، يعمل مع الأطراف المعنية، لضمان التنفيذ الناجح للهدنة، وإحراز تقدم نحو فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى لتسهيل حرية اليمنيين في التنقل داخل بلادهم.. كما أنه يشرك الأطراف في تعزيز الهدنة وتمديدها والبناء على زخمها نحو التوصل إلى حل سياسي مستدام للصراع".


وشكر المسؤول الأممي المملكة الأردنية الهاشمية على دعمها لتحقيق هذا الإنجاز، وكذلك الحكومة اليمنية على دورها البناء في تحقيق ذلك.

الأمم المتحدة مطار صنعاء الهدنة اليمنية غدا الأحد

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