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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مذاق لا يقاوم ..طريقة عمل مكرونة بشاميل بالجبنة

مكرونة بشاميل بالجبنة
مكرونة بشاميل بالجبنة

مكرونة بشاميل بالجبنة من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها، فهي تتمتع بمذاق شهي و مختلف عن غيرها من الأكلات الأخري.

كشفت الشيف سارة عبد السلام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك، عن طريقة عمل مكرونة بشاميل بالجبنة في المنزل بمذاق لا يقاوم.

مقادير مكرونة بشاميل بالجبنة

٥٠٠ جم مكرونة بينا نصف سلق 
لعمل الحشوة :
٥٠٠ جرام لحمة مفرومة 
٥٠٠ جرام بصل مفروم 
ملعقة كبيرة ثوم مفروم 
نصف كوب بقدونس مفروم 
٢ كوب طماطم مقشرة ومفرومة
٢ كوب عصير طماطم 
٢ كوب مرقة لحمة
٣ ملعقة كبيرة صلصة 
ملعقة كبيرة بهارات لحمة
ملعقة كبيرة بابريكا
ملعقة كبيرة زعتر جاف
ملح 
فلفل أسود 
زيت نباتي

لعمل صوص البشاميل :
لتر حليب 
٤ ملعقة كبيرة دقيق
جبنة كيري بالقشطة 
٤ ملعقة كبيرة زبدة 
زيت نباتي 
رشة جوزة الطيب 
ملعقة صغيرة ثوم بودر 
ملعقة صغيرة بصل بودر 
ملح 
فلفل أسود

طريقة تحضير مكرونة بشاميل بالجبنة:

لعمل حشوة اللحمة المفرومة يشوح البصل في الزيت مع الزعتر حتى يذبل.
يضاف الثوم واللحمة المفرومة وكل التوابل.
تترك اللحمة على النار حتى تنضج و تضاف الصلصة وتشوح سريعاً ومن ثم البقدونس والطماطم المفرومة.
تقلب المكونات حتى تتجانس ومن ثم يضاف عصير الطماطم والمرقه.
يضاف الملح والفلفل الأسود ويترك الخليط على النار حتى يتسبك.

لعمل البشاميل: 
ترفع الزبدة على النار حتى تسيح ثم يضاف لها الدقيق ويقلب حتى يتجانس مع الزبده تماماً. 
يترك الخليط دقيقه على النار ومن ثم يضاف الحليب تدريجياً مع التقليب المستمر. تضاف التوابل والجبنه الكيري  ونستمر في التقليب حتى يغلي الصوص ويثقل في القوام.
يرفع البشاميل من على النار .
لتجميع الطبق تحضر صينيه او طبق بايركس ويدهن بالزيت.
تضاف نصف كمية المكرونه وتغطى بالحشوة تماماً. 
يغطى الوجه بالكمية المتبقية من المكرونه ومن ثم يغطى وجه المكرونه تماماً بصوص البشاميل.
يمكن وضع قطع جبنة كيري على الوجه. 
تخبز المكرونة  في فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى يتم النضج ويحمر الوجه. 
تترك المكرونة لتهدأ من الحرارة قبل التقديم حتى تتماسك وتقدم بالهنا والشفا.

مكرونة بشاميل بالجبنة مقادير مكرونة بشاميل بالجبنة طريقة تحضير مكرونة بشاميل بالجبنة الشيف سارة عبد السلام Food Groceries

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