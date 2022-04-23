ميرنا نور الدين تحتفل بعيد ميلادها عبر إنستجرام.. شاهد

احتفلت الفنانة ميرنا نور الدين بعيد ميلادها عبر عدة صور نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة عصرية مرتدية فستانا أبيض أنيقا، مما أبرز أنوثتها، وتركت شعرها منسدلا عبر كتفيها بتسريحة انسيابية وناعمة، وأكملت إطلالتها ببعض اللمسات من المكياج، لتبرز جمالها.

ويُعرض حاليا للفنانة ميرنا نور الدين مسلسل "دايما عامر" الذي تشارك به في السباق الرمضاني 2022، بطولة لبلبة، ومصطفى شعبان، وعمرو عبد الجليل، ونضال الشافعى، وصلاح عبد الله، ومحمد ثروت، وكريم عفيفى، ومحمد محمود، وأحمد الشامى، وسما إبراهيم، وأمل رزق، ولمى كتكت، وأحمد عنان، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهوارى.