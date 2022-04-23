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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الكاميرا الخفية حقق نجاحا كبيرا.. قدمه فؤاد المهندس واستكمله إبراهيم نصر

الكاميرا الخفية وبدون مونتاج وحوار صريح جدا جدا ويا تلفزيون يا.. ذكريات رمضان زمان

ذكريات رمضان
ذكريات رمضان

ذكريات رمضان متعددة ومحفورة في النفوس لسنوات طويلة، خاصة برنامج الكاميرا الخفية الذي قدمه الفنان فؤاد المهندس ثم استكمله من بعده الفنان إبراهيم نصر وحقق نجاحا كبيرا على مدار سنوات طويلة.


وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الكاميرا الخفية وبدون مونتاج.. ذكريات رمضان زمان".


من الكاميرا الخفية إلى برنامج بدون مونتاج، إذ أنّ جيل الثمانينيات والتسعينيات لا ينسون هذا البرنامج الذي قدمته الإعلامية دينا رامز ويعرض كواليس المسلسلات التلفزيونية واللقطات الكوميدية التي تقع بين الفنانين.


أما برنامج حوار صريح جدا جدا، فكان النواة الأولى لبرامج الهارد شو المنتشر حاليا، وخلاله تم طرح أسئلة جريئة على الضيوف وكانت تقدمه الإعلامية منى الحسيني، ومن أشهر البرامج أيضا "يا تلفزيون يا"، الذي ارتبط بشهر رمضان لأكثر من 20 سنة وقدمه فنان الكاريكاتير الشهير رمسيس زخاري، واعتمد على دمج الحوار بالكاريكاتير، حيث يجري الإعلامي مع الضيف، مع رسم صور كاريكاتورية له تعبر عن بعض المواقف التي يتذكرها.

الكاميرا الخفية بدون مونتاج رمضان زمان ذكريات رمضان إبراهيم نصر فؤاد المهندس

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