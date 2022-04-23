السعودية تضع شرطا جديدا لراغبي أداء العمرة خلال العشر الأواخر من رمضان

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن آلية إصدار تصاريح العمرة؛ موضحة أنه يشترط لأداء العمرة في العشر الأواخر أن تكون الأولى.

وقالت وزارة الحج والعمرة في ردٍ على استفسار حول إمكانية أخذ تصريح عمرة في العشر الأواخر لمن سبَقَ له أخذ استخراج تصريح خلال أيام شهر رمضان الماضية: "يمكنك إصدار تصريح عمرة في العشر الأواخر من رمضان في حال لم يسبق لك إصدار تصريح عمرة خلال شهر رمضان".

كانت وزارة الحج والعمرة السعودية ، قد أوضحت مدى إمكانية أداء العمرة دون تصريح في حال عدم وجود أي تصاريح مُتاحة عبر تطبيق "اعتمرنا".

وبيّنت الوزارة، أنه يجب متابعة التطبيق كونه يتم تحديث المواعيد بصورة دورية، مع إمكانية إعادة البحث في وقت لاحقٍ حتى يتم توفير حجوزات جديدة.

ولفتت إلى أنه يلزم إصدار تصريح من أجل أداء العمرة عبر تطبيق "اعتمرنا".