علي جمعة للأباء والأمهات المحرضين على الغش : اتقوا الله في أبنائكم .. فيديو

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية السابق، إن من السلوكيات الخاطئة التي يتعجب منها الإنسان مساعدة الأهل للأبناء على الغش في الامتحانات.

وأضاف "جمعة"، خلال تصريحات ببرنامج "مصر أرض المجددين" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أنه لا يجوز الغش في الامتحانات، والنبي –صلى الله عليه وسلم- كان يقول: "المُتَشبِّعُ بما لم يُعطَ، كَلابِسِ ثَوبَيْ زُورٍ"، ومن هنا أخذ العلماء حرمة الغش في الامتحانات.

ووجه عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية السابق، رسالة لأولياء الأمور، قال خلالها: "اتقوا الله في أبناءكم".

حكم الغش البسيط في الامتحان

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "ما حكم الغش البسيط في الامتحانات، الذي يحتاج الطالب فيه لمن يذكره بالمعلومة فقط؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال، أن الغش في الامتحانات حرامٌ شرعًا، وهو من أخطر المشاكل التي تواجه العملية التعليمية، والطالب الذي يغش يظلم نفسه أولًا من حيث ارتكابُه عملًا محظورًا شرعًا يأثم عليه؛ ويظلم غيره ممن يستحقون التقدم عليه في الترتيب بحسب التفوق في نيل الدرجات؛ لذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغش، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «... مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» (رواه مسلم).

وتابع: يستوي في تحريم الغش أن يكون في المواد الأساسية أو التكميلية أو في امتحانات القدرات، ويدخل فيه أيضًا الغش البسيط الذي يحتاج الطالب فيه إلى من يذكِّره ولو بجزء قليل من الإجابة أو المعلومات ليتذكر بقيتها؛ فكلُّ ذلك منهيٌّ عنه شرعًا.