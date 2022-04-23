عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة للأباء والأمهات المحرضين على الغش : اتقوا الله في أبنائكم .. فيديو

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية السابق، إن من السلوكيات الخاطئة التي يتعجب منها الإنسان مساعدة الأهل للأبناء على الغش في الامتحانات.

وأضاف "جمعة"، خلال تصريحات ببرنامج "مصر أرض المجددين" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أنه لا يجوز الغش في الامتحانات، والنبي –صلى الله عليه وسلم- كان يقول: "المُتَشبِّعُ بما لم يُعطَ، كَلابِسِ ثَوبَيْ زُورٍ"، ومن هنا أخذ العلماء حرمة الغش في الامتحانات.

ووجه عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية السابق، رسالة لأولياء الأمور، قال خلالها: "اتقوا الله في أبناءكم".

 

حكم الغش البسيط في الامتحان

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "ما حكم الغش البسيط في الامتحانات، الذي يحتاج الطالب فيه لمن يذكره بالمعلومة فقط؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال، أن الغش في الامتحانات حرامٌ شرعًا، وهو من أخطر المشاكل التي تواجه العملية التعليمية، والطالب الذي يغش يظلم نفسه أولًا من حيث ارتكابُه عملًا محظورًا شرعًا يأثم عليه؛ ويظلم غيره ممن يستحقون التقدم عليه في الترتيب بحسب التفوق في نيل الدرجات؛ لذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغش، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «... مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» (رواه مسلم).

وتابع: يستوي في تحريم الغش أن يكون في المواد الأساسية أو التكميلية أو في امتحانات القدرات، ويدخل فيه أيضًا الغش البسيط الذي يحتاج الطالب فيه إلى من يذكِّره ولو بجزء قليل من الإجابة أو المعلومات ليتذكر بقيتها؛ فكلُّ ذلك منهيٌّ عنه شرعًا.

 

 

حكم الغش حكم الغش البسيط في الامتحان دار الإفتاء علي جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمتهم تريلا.. مصرع 8 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

بتوقيع طارق شوقي.. ننشر جداول امتحانات الطلاب المصريين في الخارج وضوابطها

الرئيس يوجه بـ إنشاء محور الحضارة ليصبح مدخلاً إضافياً لهضبة المقطم

بشرة خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

الناس مكنتش مصدقة.. القصة الكاملة لواقعه بيع كيلو اللحمة بجنيه في العريش

دعاء ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان..7 كلمات للمغفرة وقضاء الحاجات

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

ترشيحاتنا

النني : أجتهد في التدريبات ونصائح ارتيتا هي سبب تألقي

الرئيس يوجه بتعزيز العمل في المحاور الجديدة على النيل لخدمة المجتمعات العمرانية

مفتي الجمهورية: رسول الله كان زاهدا وأجود بالخير من الريح المرسلة ..فيديو

آيفون 13 مجانا.. شركة عالمية تمنح هاتف آبل الرائد دون مقابل

بالرغم من قرار حماية المستهلك .. أوفربرايس على أسعار تويوتا كورولا 2022 فى مصر

الخارجية الروسية: الولايات المتحدة.. الدولة الوحيدة المستخدمة لكافة أنواع الدمار الشامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شارك بصورك.. العالم يحتفل بـ يوم الأرض على طريقة ناسا

روجينا ونجوم مسلسل انحراف يحتفلون بنجاحه في صدى البلد.. صور

أنبتت بعد 7 سنوات.. ما هي زهرة الجثة النادرة وسبب التسمية بهذا الاسم

حنان ماضي: لبست الحجاب بسبب كورونا.. وأم كلثوم احتضنتني ومنحتني 5 جنيهات

فيديو

بلاغ للنائب العام.. القصة الكاملة للتنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر

تفاصيل قصة ارتداء حنان ماضي الحجاب وابتعادها عن الغناء.. فيديوجراف

ربنا بيختبرني بزيادة .. معاناة الإعلامية سالي عبد السلام مع مرض الثعلبة

حقيقة خروج دم من الأرض بجوار الكعبة.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ