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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تتهم بريطانيا بإرسال قوات إلى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

اتهمت السلطات الروسية، بريطانيا بإرسال قوات إلى أوكرانيا، لمساعدتها على مواجهة العمليات العسكرية الروسية.

وقال مصدر أمني روسي إلى وكالة رويترز إن  20 فردا من قوات النخبة البريطانية أرسلوا إلى لفيف الأوكرانية، حيث يتم التحقيق حول الأمر.

وقالت الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة والناتو انتقلا إلى المرحلة الأخيرة من العمل على "الاستفزازات" في أوكرانيا.

فيما اتهمت الخارجية الروسية، الولايات المتحدة، اليوم السبت، باستخدام كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل على مر التاريخ.

وكتبت الخارجية الروسية ، في تغريدة على تويتر: "الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي استخدمت الـ 3 أنواع من أسلحة الدمار الشامل".

وأضافت: "تم إسقاط القنابل النووية على هيروشيما ونجاساكي، كما استخدمت المواد الكيميائية السامة في فيتنام والعراق".

وتابعت: "لم يتم تقييم جميع هذه الجرائم بشكل صحيح من قبل المنظمات الدولية".

وتتهم السلطات الأمريكية روسيا باستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا. 
 

السلطات الروسية الخارجية الروسية الولايات المتحدة روسيا الناتو

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